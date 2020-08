Sofía Faúndez Hey, dirigenta en Rapa Nui: "Somos muchas luchando contra el abuso en la isla"

La “Ley Pascua” es controversial. Se espera que esta semana sea revisada por el Tribunal Constitucional a raíz de un caso ocurrido el año pasado. Los artículos 13 y 14 de la Ley 16.44, conocida como “Ley Pascua”, ordenan que personas pertenecientes a la etnia Rapa Nui, que cometan ciertos delitos, entre ellos la violación, puedan reducir su pena en un grado y permite el cumplimiento de 2/3 de su pena en libertad.

Tras conocerse que sería llevado al TC, el Consejo de Ancianos de Rapa Nui emitió declaraciones controversiales. “Durante la seducción y el ejercicio de la sexualidad, puede tener lugar un juego equitativo de roles donde ambos pueden asumir la iniciativa sexual y responder a la falta de interés explícito del otro con violencia o con una “fuerza grata” necesaria para vencer la oposición del otro”, señalaba. Luego, el presidente de la instancia lo desmintió.

Conversamos con Sofía Faúndez Hey, conocida dirigente en esta causa, sobre cómo se vive esta discusión desde la isla de Rapa Nui.

¿Cómo se ha vivido esta discusión en la isla?

— Me siento perseguida y discrimnada. Porque claramente he sido la imagen pública. Sobre la ley, atribuyen que hay una historia consagrada en ella y que por eso se debe defender a los Rapa Nui.

¿Qué opinas de la declaración del Consejo de Ancianos?

— Sinceramente mi opinión va a ser contra todo lo que dice el escrito, avalado o respaldado por el consejo de ansiados. Inicialmente lo respaldaron, ahora se retractan. Qué bueno, por una parte. Pero no se justifica diciendo que es historia.

¿En qué sentido?

— Dicen que esos actos de abuso son parte de la historia. Pero en las guerras mundiales, también hubo abusos y violaciones hacia las mujeres. Claramente la isla lo pasó, pero son repercusiones de un proceso histórico, no debería ser algo cultural.

Agencia Uno

El feminismo hoy una vez más, busca eliminar diferencias. ¿Crees que es urgente avanzar en este tema en la isla?

— Claramente. Hoy en día las mujeres acá en Rapa Nui estamos indefensas. Los organismos que deberían defendernos no lo hacen. Yo ahora tengo que pedir por escrito “si pueden” defenderme. Porque he sido discriminada, rechazada y maltratada por el presidente del parlamento Rapa Nui.

¿De qué manera te has sentido atacada por él?

—A través de la radio comunitaria ha señalado que deberían exiliarme, que no debería estar aquí. Me ha criticado con nombre y apellido y a otras mujeres también. no entiendo que quieran lograr dándole ese espacio para defender este tema. ¿Qué clase de ambiente quiere generar en la isla? Somos muchas luchando contra el abuso en la isla. Pero quieren que me exilie o que desaparezca.

¿Qué esperas del TC?

— Yo espero que resuelvan como corresponde. Porque aquí nos merecemos el respeto todas las mujeres. Sin diferenciar ni color, ni raza, ni nada. Aquí cuando se viola se viola a todas por igual. No importa si es chilena, francesa, de donde venga, con tal que sea mujer. Esa es transversalidad de los derechos. Hay un grupo feminista y me han invitado a reunirme con ellas. Hoy todas las que defendemos este tema estamos vulnerables en la isla. Pero no tengo miedo. Voy a seguir luchando.

“Nadie defiende los DD.HH, nos tienen botadas”

Sofía señala que no ha tenido respuesta a la hora de pedir protección frente a la discriminación que dice sufrir por defender este tema. Segñun señaló la directora regional del SermanEG la llamó y “dice que dentro de sus aspectos técnicos no se considera la situación mía, porque ellos sólo pueden defender a mujeres que hayan sufrido violencia familiar porque su expertiz no es sobre ley Zamudio”.

Respecto a otros organismos, la dirigenta señala que “¿Cómo se siente una mujer como la niña del sur que le quitaron los ojos? ¿Como se sintió Ámbar? Yo me siento igual, porque lo que me están pidiendo es poco menos desaparecer. Nadie defiende los Derechos Humanos, nos tienen botadas”.