En un día normal iban 100 mil al día y ahora sólo 20 mil: así fue la primera jornada del Costanera Center

Al ingresar al Costanera Center, una cámara mide tu temperatura. Luego, te ofrecen alcohol para las manos. Este martes, en su primer día de reapertura, el centro comercial mantuvo un nivel muy bajo de visitas.

Con un total de 1.769 personas alcanzaron su peak más alto, siendo que podrían haber aceptado a más de 3.000. Hasta las 17 hs ingresaron 20.631 personas. El centro comercial alcanzó un 37% de lo permitido. La alcaldesa Evelyn Matthei, señaló que por norma el mall podría haber permitido el ingreso para 7.000. “Pero la municipalidad le pidió hacerlo sólo hasta la mitad y accedieron”, destacó.

Sebastian Nuñez, gerente de operaciones de Cencosud Shopping explicó a Publimetro que “por norma podríamos tener una persona por cada 10 metros cuadrados, pero hoy abrimos con la posibilidad de tener una cada 20”.

Al ingresar te ofrecen alcohol para las manos y una cámara mide tu temperatura. / Consuelo Rehbein

El 30% en los próximos 10 días

Poco más de 10 tiendas abrieron sus puertas este martes, según Núñez. Pero el ejecutivo de Cencosud señaló que esperan que “dentro de los próximos 10 días abran más, llegando al 30% de las tiendas”. El trabajo previo a esta apertura consideró un trabajo coordinado entre instituciones estatales, privadas y la municipalidad.

La Ministra del Trabajo, María José Zaldivar destacó que lo que se busca es resguardar la salud. Tanto de clientes como trabajadores. Hizo un llamado a los empleadores a informarse sobre los requerimientos al detalle en el sitio web del programa “Paso a Paso”. La alcaldeza Matthei enfatizó en que iban a fiscalizar con firmeza a quienes vayan. Sobre todo, vigilando desde qué comuna van al centro comercial.

“Hoy día sabemos que ha andado bien. No sabemos que pasará mañana. Pero estaremos fiscalizando”, Evelyn Matthei, Alcaldesa de Providencia

Se espera que el 30% de las tiendas estén abiertas en los próximos 10 días. / Consuelo Rehbein

Algunos datos importantes

Quienes vayan desde comunas en “Fase 1” deberán llevar salvoconducto y solo podrán ir a tiendas escenciales.

Para quienes provengan de comunas en "Fase 2" deberán portar algún documento que acredite desde qué comuna vienen (o en donde residen)

¿A qué fueron al mall los primeros visitantes?

La compra de zapatos y ropa fueron el factor común. Según la mayoría “realizar cambios por talla es complejo”. Francisco Retamal visitó el Mall Costanera Center en su primer día de apertura. “Necesitaba pantalones para mi trabajo, porque ya no me entran”, dijo. Acusa que no le gusta comprar por Internet, porque “la talla nunca me queda bien, y no hay facilidades para realizar cambios por talla”.

Algo similar le ocurió a Daniel Sepúlveda. “Vine al doctor cerca de acá y me enteré que estaba abierto”, señaló. Daniel quqería comprar zapatos, y al igual que Francisco, la compra por Internet no le da seguridad respecto a las tallas. También nos encontramos con personas que simplemente fueron a mirar. “Queríamos saber qué era lo que estaba abierto, lo vimos en las noticias”, dijeron Stephanie y Geraldine.