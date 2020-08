Jacqueline van Rysselberghe por Plebiscito: "Yo creo que las razones para rechazar han aumentado"

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, manifestó su preocupación por la legitimidad del Plebiscito Nacional del 25 de octubre bajo las actuales condiciones sanitarias y señaló que las razones para rechazar "han aumentado".

En entrevista con Radio Agricultura, la senadora por la Región del Biobío abordó las palabras del Presidente Sebastián Piñera, quien ayer aseguró que "en Chile Vamos los caminos del Apruebo y el Rechazo nos han dividido, pero el puerto de destino, que es la Constitución que queremos para Chile, nos une".

Piñera: "Lo voy a decir con mucha franqueza: en Chile Vamos los caminos del ‘apruebo’ y el ‘rechazo’ nos han dividido" Consultado por la postura de La Moneda con miras al próximo 25 de octubre, el Presidente sostuvo que "la primera responsabilidad de nuestro Gobierno es asegurar un plebiscito limpio, transparente, participativo y seguro".

"Nadie ha dicho que la Constitución tiene que ser una cosa pétrea, que no se pueda cambiar. Todos hemos dicho que se puede perfeccionar y cambiar. Lo que hemos dicho y lo hemos dicho con claridad y con fuerza: no queremos partir de cero, que es lo que quiere la oposición, por eso quiere una asamblea constituyente, quiere una hoja en blanco", comentó Van Rysselberghe.

"Nosotros hay muchas cosas que creemos que hay que defender. Hay que defender la propiedad privada, hay que defender el derecho de los padres a educar a sus hijos, hay que defender la familia, hay que defender que hayan tres poderes del Estado, hay que defender que el Banco Central pueda ser autónomo para que no dependa de un gobierno de turno y se pongan a fabricar billetes como lo hacen en otros países", añadió.

"Yo creo que sí hay que mejorar, hay que hacer un Estado más fuerte, que tienda la mano, que pueda ayudar, que pueda ser solidario, pero no hay que partir de cero, no hay que hacer borrón y cuenta nueva y transformarnos en un Estado con las reglas del juego que han llevado al despeñadero a países como Venezuela u otros que definitivamente no avanzan", recalcó.

"Yo creo que las razones para rechazar han aumentado"

En la conversación, la timonel gremialista reiteró su postura de que el Ejecutivo debe jugársela abiertamente por el Rechazo. "Yo creo que las razones para rechazar han aumentado. Y han aumentado porque han cambiado las circunstancias. Cuando tú cambias una constitución debiera ser lo más importante, no una cosa entre muchas otras, porque va a ser una cosa entre la elección municipal, la de gobernadores, la elección parlamentaria. Tenemos siete elecciones en 14 meses", afirmó.

Y advirtió sobre la legitimidad del proceso bajo las actuales condiciones sanitarias. "Y más encima la vamos a tener en estado de pandemia, con una campaña -porque la campaña parte el 26, es decir estamos a una semana- en estado de excepción, donde no te puedes juntar con más de 10 personas en una reunión".

"¿Cómo haces campaña y, además, en un proceso que a lo mejor las personas que están sanas van a poder ir a votar, pero cuántas se van a arriesgar a ir a contagiarse? ¿Las personas mayores, por ejemplo, aquellas que viven con adultos mayores, van a ir? ¿Qué va a pasar con las personas con covid? Yo creo que no debieran ir a votar, pero no van a ejercer su derecho y ellas no eligieron estar enfermas. Entonces hay un problema de legitimidad en esto", cuestionó.

Y agregó otro factor. "Más encima vamos a elegir una cámara de diputados espejo a la actual ¿Y qué quiero decir con esto? Te aseguro que gran parte de los diputados que no van a poder ir a la reelección van a ir como constituyentes. Entonces vas a tener los mismos diputados que tienes hoy día, los vas a tener en el órgano constituyente ¿Para qué? Para hacer lo que se podía hacer en la Cámara. Entonces creo que las razones para votar rechazo han aumentado porque tú puedes hacer los cambios, y el 10% lo demostró, dentro de la institucionalidad vigente si tienes un mandato claro", argumentó.

Consultada sobre las palabras del diputado DC Matías Walker, quien planteó que votar Apruebo no significa "partir de cero", la senadora UDI lo desafió a discutir en el congreso el proyecto constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet.

"Aquí le hago un desafío a Matías Walker. Si lo que dice es cierto, entonces hagámoslo partiendo, y yo estoy disponible, y discutamos la Constitución que dejó en el parlamento, el proyecto constitucional que dejó la Presidenta Bachelet. Ahí hay un montón de cambios que se pueden analizar y que se pueden consensuar", sostuvo.

Van Rysselberghe también se refirió a otras de las frases del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, quien ayer recalcó que "bajo ninguna circunstancia" se va a suspender el plebiscito, aunque haya comunas en cuarentena.

"Yo creo que si hay plebiscito eso así debiera ser (…) Si el problema se te da en el temor de la gente. Cuando tú estás en cuarentena es porque tienes altos índices de contagio. ¿Y las personas que están con covid van a poder votar? Yo creo que no debieran porque son un vector, ¿cómo lo harías? Tendría que todo el mundo salir, tendrían que hacerle una urna paralela, quiénes serían los apoderados, los vocales para no contagiarse. La verdad es que no se me ocurre una fórmula para poder hacerlo", comentó.

"Me parece que un proceso constituyente, que es una cosa importante en la historia de un país, que es una cosa en donde de alguna manera debieran estar todos participando, la legitimidad de ese proceso debiera ser una preocupación para todos porque no lo van a poder hacer de nuevo. Entonces, encuentro complejo esto de que 'no, se va a hacer a todo evento"", indicó la senadora.

"Nosotros firmamos un acuerdo y mantenemos nuestra palabra empeñada, pero creemos que acá hay aspectos sanitarios que hay que ir evaluando paso a paso. Si la gente sigue comportándose como lo vimos el lunes en Estación Central, la verdad es que es muy probable que haya rebote ¿Y qué va a pasar si hay rebote?", cerró.