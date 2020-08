Diputado Sergio Bobadilla (UDI): "Yo creo que el plebiscito más seguro es el que no se hace"

Durante la sesión en sala de este miércoles en la Cámara de Diputados, en la que se debatió sobre el proyecto de reforma constitucional para modificar las normas del plebiscito del próximo 25 de octubre, el diputado Sergio Bobadilla lanzó que "el plebiscito más seguro es el que no se hace".

"Actuemos con consecuencia. Muchos de los diputados han sido elocuentes en pedir un retorno a clases seguro y por eso han manifestado reiteradamente que no están las condiciones dadas para el retorno a clases y que no debemos a exponer a nuestros niños. Yo les pido consecuencia, hagamos un plebiscito seguro, pero hagámoslo cuando las condiciones sanitarias así lo permitan", partió estableciendo Bobadilla.

El parlamentario por la región del Biobío manifestó que "no arriesguemos la salud y la vida de nuestros adultos mayores al exponerlos concurriendo a los locales de votación, donde supuestamente va a existir una gran concentración de personas y de esta forma generando un foco de contagio mayor".

Ministro de Educación: "Si estamos en condiciones de abrir escuelas para el plebiscito, ¿no podemos para los alumnos?" Hay que recordar que el plan "Paso a paso" del Gobierno incorpora el regreso presencial a las aulas en la fase de "apertura inicial", es decir, la etapa cuatro.

"Seamos consecuentes: si no queremos que nuestros niños vuelvan a clases el año 2020 por la inseguridad que significa esta pandemia, el mismo principio debiéramos aplicar para este evento", agregó.

Por lo dicho, Bobadilla remató de la siguiente manera: "queremos un plebiscito seguro, por cierto que lo queremos seguro y yo creo que el plebiscito más seguro es el que no se hace. Y no exponemos a nuestra gente a los efectos de la pandemia. En esa línea quisiera decir que un cambio de constitución demanda de mayorías activas y participativas, si esas mayorías no participan de un plebiscito como este, simplemente es porque no existen y la gente no tiene la motivación para exponer su salud, para participar de un evento que es innecesario".

Revisa sus declaraciones aquí: