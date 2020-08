Precio del cobre se dispara y supera la barrera de los 3 dólares la libra

Manteniendo la tendencia de las últimas jornadas, el precio del cobre registró este miércoles una importante alza en la Bolsa de Metales de Londres, situándose sobre los 3 dólares la libra.

Según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la principal exportación chilena tuvo hoy un fuerte incremento de 2,69 por ciento, cotizándose en 3,024 dólares la libra grado A.

Precio del cobre BML, 19 de agosto:

US$ 3,024 la libra (US$ 6.667,00 la tonelada)

Variación diaria: 2,69%

Promedio 2020: US$ 2,584 la libra

— Cochilco (@CochilcoChile) August 19, 2020