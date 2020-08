El gimnasta Miguel Bosé se da una nueva voltereta: ahora declara que el coronavirus es real

Por tercer día consecutivo tenemos noticias sobre Miguel Bosé, que ya se convirtió en el escándalo de la semana, al más estilo del extinto Primer Plano.

Ayer la noticia fue la filtración de un video de julio revelado por el sitio Antena 3. Ahí el cantante cumple con las medidas sanitarias, que ya se extienden a casi todo el planeta, donde corresponde usar la mascarilla en espacios públicos. El cantante sale de la tienda con un montón de flores que sube a su auto.

“Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos (aunque estés solo) Nos parece una medida desproporcionada sin justificación científica. Utilicemos la mascarilla como pancarta”, expresó Miguel Bosé, para que sus seguidores escribieran en los cubrebocas diversas consignas contra las nuevas medidas tomadas por el gobierno. También las ha llamado "bozal".

Anteayer la noticia era que el cantante de 64 años ha declarado, en medio del rebrote del coronavirus en España, que las medidas de control son exageradas y por esto, convocó a una manifestación el domingo 16 en la Plaza Colón de Madrid, a la que esperaba reunir un millón de personas, pero él nunca llegó, por lo que fue duramente criticado en redes sociales, por más de 10 mil comentarios. ¿Dónde estaba?

Y ahora, Miguel Bosé subió un video a su instagram, donde no se nota claramente si está hablando en serio, o está ocupando la ironía.

"Me han castigado, he sido un niño malo. Entonces por una semana no tengo una de las tres redes. Estamos aquí para hablar de los temas que os prometí y empezamos por el bicho: el bicho existe y el bicho ha matado a mucha gente", decía el cantante.

Bosé también se ha declarado en contra de las vacunas y el 5G.

