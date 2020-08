¿Es una buena idea que nadie repita este 2020 y que se usen las mismas notas del 2019?

Esta semana, la Comisión de Educación aprobó, en general, el proyecto que establece promoción automática para los escolares. Esto quiere decir, que ningún estudiante repetirá. La propuesta también establece que se usará como base el promedio de calificaciones del año 2019.

En esta línea, el proyecto también considera que los apoderados puedan elevar una solicitud para pedir la repitencia de sus hijos. Pero ésta deberá estar fundamentada y será analizada por cada establecimiento caso a caso. Al proyecto aún le falta un largo camino en el Congreso.

Repitencia opcional, usar notas anteriores y más

Para la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Isidora Godoy, pasar de curso así “es lo minimo que pueden hacer”. Pero critica que no existan opciones para subir notas. Según la dirigenta, la nueva propuesta segrega y no se hace cargo de las distintas realidades de los estudiantes “que trabajan o cuidan a sus hermanos o no tuvieron las herramientas para estudiar”.

Por el contrario, desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar considera que “el proyecto parece razonable en el contexto”. Pero considera clave realizar cambios y detallar “como evitar que los alumnos se desmotiven con lo que queda del año”.

Desde el Ministerio de Educación, el subsecreario Jorge Poblete señaló que “hoy la normativa establece que la repitencia es una medida de carácter excepcional, (…) siempre por el bien del alumno”. “Es muy importante aclarar que sigue siendo un proyecto de ley en tramitación, todavía no es ley”, destacó la autoridad.

¿Es buena esta solución para el 2020?

Álvaro Rojas Jefe del Centro de Enseñanza y Aprendizaje (CEA) de la Utem, considera que "la repitencia genera impacto en los niños, en sus familias y también desde un punto de vista económico". El académico explicó que hay otros modelos de educación que abordan la nivelación. "Para apoyar a quienes no logran los resultados", señala.

Por ejemplo, "en Japón y Noruega todos pasan de curso, eso sí, se les acompaña con programas de apoyo permanente". "También está el modelo seccional, donde las asignaturas funcionan como los ramos de la universidad", añade. "En esos casos, si no pasas una asignatura, hay apoyo. Otros sistemas plantean escuelas de verano o periodos de re evaluación", explicó.

Respecto al modelo chileno, Rojas señala que lo que se buscó fue homogeneizar. "El modelo ha sido cuestionado por sus impactos negativos, y en el caso de la repitencia, a nivel socio cultural, hay un estigma de ser repitente, dijo. Para el especialista, esta propuesta de ley de promoción automática es buena, en la medida que se amplíen las opciones en las instancias legislativas que quedan.

El estigma de repetir de curso: y el peso emocional que genera

Carolina Moreno, psicóloga educacional y académica de la U. Mayor, explicó a Publimetro que “la promoción automática permite a los niños mantener sus vínculos sociales”. Según la especialista, en temas de materia por pasar “aún les quedarán varios años para acomodar la malla curricular”. “Pero lo emocional, debe ser prioridad”, añadió.

En la misma línea, Álvaro Rojas Jefe del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la UTEM, explicó que “hay un estigma socio cultural relacionado a ser repitente”. El especialista agrega que además “estudios señalan que con la repitencia aumenta la deresción”. “Para los niños que hayan tenido complicaciones para estudiar, hay que ampliar las opciones, porque impacto negativo socioemocional de repetir es gigante”, alertó.