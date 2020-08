Abogado defensor: "Claudio Crespo no es autor de los disparos de Gustavo Gatica"

Jorge Martínez, abogado del detenido ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, aseguró que su defendido no fue el autor de los disparos que dejaron ciego al estudiante Gustavo Gatica.

"Puedo decir con mucha seriedad y tranquilidad que Claudio Crespo no es autor de los disparos de Gustavo Gatica (…) Él no fue el autor del disparo. De hecho, a la hora del disparo él estaba procediendo, como se usa en la jerga policial, en la iglesia que fue atacada", aseguró.

Martínez se declaró sorprendido por la detención de Crespo "porque se nos había informado que no había ningún antecedente respecto de él (…) No obstante eso, estamos muy tranquilos porque entendemos que en las actuaciones de Carabineros, en los eventos del 18 de octubre, y en particular el día 8 de noviembre, se ajustan plenamente a la ley".

El abogado también cuestionó las investigaciones de la PDI, afirmando que en Chile no existe la tecnología necesaria. "La pericia planimétrica 3D es imposible. Es imposible poder establecer la ubicación de cada oficial que estaba ese día al momento de efectuar estos disparos", dijo.

Baja de Crespo

Asimismo, planteó que la salida de Crespo de Carabineros no está relacionada con el caso de Gustavo Gatica. "Eso es una desgracia. La salida de Crespo no tiene nada que ver con estos hechos. La salida de él no obedece a estos hechos, sino que es un tema absolutamente administrativo y reglamentario, que lamentablemente el mando de Carabineros manejó muy mal mediáticamente", sostuvo.

Según se informó, al mediodía se desarrollará la audiencia de formalización de investigación contra el ex oficial de Carabineros imputado por apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas a Gustavo Gatica.