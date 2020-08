Aplican multa millonaria a salmonera por el escape masivo de peces en Calbuco

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó dos fuertes sanciones a la empresa Mowi Chile S.A., ex Marine Harvest Chile S.A., a causa del escape de más de 690 mil ejemplares de salmón ocurrido en julio de 2018 en las aguas de Calbuco. Uno de los cargos calificado como gravísimo es por 8.909 Unidad Tributaria Anual (UTA), lo que equivale a $5 mil 300 millones, y el otro es leve por 4.5 UTA, vale decir $2 millones 700 mil.

El organismo informó que “la infracción tiene relación con que no se mantuvieron en el Centro de Cultivo Punta Redonda las condiciones de seguridad apropiadas ni elementos de cultivo de óptima calidad y resistencia, cuya consecuencia fue el escape masivo de peces”.

Sobre el cargo leve, el ente fiscalizador explicó que se relaciona con “mantener y operar instalaciones de apoyo en tierra para el cultivo de salmones del Centro Punta Redonda, no destinadas a la operación del sistema de ensilaje, para el tratamiento de la mortalidad del salmón”.

El superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, sostuvo que “esta resolución sancionatoria notificada hoy cierra un largo y completo proceso de investigación por nuestra parte. Queremos dar la señal que todas aquellas empresas que no respeten la normativa y, además, la infrinjan provocando daño ambiental, como en este caso, serán sancionadas de manera proporcional”.

La empresa trasnacional Mowi Chile, en tanto, anunció que apelará, ya que, según asegura, el escape de peces “no generó daño ambiental”.

“La resolución de la SMA se basa exclusivamente en una presunción de carácter legal que no tiene sustento científico”, afirmó Mowi Chile en un comunicado, donde añadió que la inexistencia de daño ambiental está acreditada por “numerosos antecedentes y estudios científicos. Los mismos análisis demuestran que, a diferencia de otras especies, el salmón atlántico no es depredador y no logra colonizar o sobrevivir”, afirmaron en la compañía sancionada.