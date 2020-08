ONU pide a Chile priorizar el derecho al agua y a la salud antes que los intereses económicos

El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Léo Heller, solicitó a Chile que no dé prioridad a las plantaciones de palta y a la producción de electricidad, por encima de los derechos a la salud y al agua de la población. Además, indicó que las empresas deben abordar el impacto adverso de sus operaciones sobre estos derechos.

"El gobierno chileno no estaría cumpliendo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos si prioriza los proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y la salud", señaló el funcionario.

Heller se refirió específicamente al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo y al negocio de la plata en la provincia de Petorca, según informa el sitio web de Procedimientos Especiales de la ONU.

En ese sentido, expresó que "el Gobierno está obligado a garantizar el suministro de agua suficiente a todas las personas. Estos dos proyectos económicos pueden poner en riesgo esa oferta, lo que es particularmente preocupante durante la pandemia de covid-19. Le he pedido al Gobierno de Chile que aclare ambos temas".

En la publicación de la ONU, se destaca que el país es uno de los mayores exportadores de palta, indicándose que se declaró hace un tiempo "emergencia hídrica" en Petorca. En ese punto, se apunta que una palta consume más agua por día que la cuota reservada para cada residente.

"Desde 2016, a los residentes se les han asignado 50 litros de agua por persona por día; el agua se entrega en camiones cisterna no certificados y, a veces, es tan peligrosa que provoca diarrea a los niños", se consigna.

🇨🇱 #Chile must prioritize the rights to health and water of its people over economic interests, including avocado plantations and electricity generation. Businesses should address the adverse impact of their operations on these #HumanRights – @SRWatSan 👉 https://t.co/WUMaDGuKy5 pic.twitter.com/F4FCjT8vBy

