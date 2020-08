Experta y asesora de Yohana Agurto sobre nueva pelea por "Miel Gibson": "Tenemos fundamentos de que la otra parte quiere aprovecharse de una noticia que dio la vuelta al mundo"

Una nueva batalla por la marca "Miel Gibson" enfrenta la profesora Yohana Agurto, quien levantó su emprendimiento en medio de la pandemia. Después de verse obligada a cambiar la etiqueta de su producto por asuntos de derechos de imagen del actor Mel Gibson, ahora afronta una lucha por inscribir debidamente la marca en nuestro país, luego de que la empresaria Paula Hait se le adelantara y matriculara el nombre "Miel de Ulmo Gibson Chile" en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi).

Hait inscribió la marca el lunes 17 de agosto, mientras que Agurto lo hizo un día después. Quien llega primero al Inapi cuenta con preferencia, pero la abogada María Alejandra Pimentel, experta en marcas y asesora de la profesora Yohana, puntualiza que cuentan con los fundamentos necesarios para demostrar que la otra parte busca sacar provecho de la repercusión, incluso internacional, que ha tenido "Miel Gibson".

"Este proceso de registro de marca dura cinco meses aproximadamente. Se deben aprobar diferentes etapas y ambas solicitudes se encuentran en el inicio de este proceso. Cuenta con la preferencia la que se inscribió primero, por eso es muy importante la fecha del inicio, pero en este caso tenemos fundamentos de que la otra parte quiere aprovecharse de una noticia que dio la vuelta al mundo", plantea Pimentel, quien es directora de Simplemarcas.cl.

antes de irme a dormir solo quiero q sepan q hace 2 meses atrás estaba sufriendo xq no sabía d dónde sacar dinero y hoy, estoy rebosante de amor y alegría px uds me demostraron su cariño, apoyo y complicidad. Q el cielo los bendiga!🐝❤️🐝@Miel_Gibson_ somos todos — Miel Gibson🍯🐝 (@Miel_Gibson_) August 20, 2020

"Cuando las marcas se ingresan cuentan con un derecho preferente ante todo tipo de solicitudes posteriores. Pero en este caso particular se cuenta con la evidencia de que hay un ánimo querer aprovecharse de esta noticia y esta marca. Todo eso es un factor relevante en este caso particular para que no se acepte ese registro", enfatiza.

En ese sentido, remarca que "es importante saber que Yohana va a tener una instancia de pronunciarse. Toda marca debe pasar, dentro de este proceso de ingreso, por un examen de forma que realiza el instituto y luego se hace la publicación en el Diario Oficial. Una vez ahí, pueden venir las demandas de oposición, que es la instancia que tendrá Yohana. Luego de que se abre la posibilidad de estas demandas de oposición, sigue este proceso y pasa a un examen de fondo, y ahí es el mismo instituto el que toma una resolución".

Aquella instancia de las demandas de oposición será la "oportunidad legal" que tendrá Yohana Agurto para defender su calidad de propietaria de la marca "Miel Gibson" en Chile. Y si bien aún falta tiempo para que se presente aquella etapa, desde la defensa de la profesora ya se están preparando. "Estamos en conversación permanente con Yohana, cuenta con nuestro apoyo. Todo esto es un claro ejemplo para todos los emprendedores de hacer bien las cosas", cuenta Pimentel.

"Tomar las medidas a tiempo"

Más allá del mediático caso "Miel Gibson", María Alejandra Pimentel afirma que "el 80% de las marcas que se ingresan de forma particular en Chile no logran aprobarse y en gran parte es porque desconocen el proceso. No se cuenta con la información respecto de todo lo que conlleva este registro en cuanto a plazos, formas, documentos. En gran parte por ese desconocimiento se fracasa en el proceso de registro".

"Es vital que cuenten con la información si están iniciando un emprendimiento. Si se va a utilizar el nombre de una persona, es importante contar con las autorizaciones, saber si existen marcas similares o que su nombre suene parecido", ejemplifica.

Por lo dicho, la abogada subraya que "lo más recomendable es inscribir la marca cuando ya se está generando una idea, porque así se puede verificar si ya pertenece a alguien, cambiar la idea a tiempo o derechamente proteger la creación propia".

Pimentel explica que en el portal Simplemarcas.cl "creamos un buscador fonético para verificar si el nombre que están utilizando. Si hay nombres similares, si es que cuenta con otro titular o no, o si es que se le debe cambiar nombre. Todo para proteger la marca".

En tiempos en que múltiples emprendimientos surgen como el sustento de muchas familias en Chile, la recomendación en términos de marca es a tomar las medidas correspondientes desde un comienzo. El lanzarse con una marca sin el debido proceso de inscripción puede implicar altos costos posteriormente, por ejemplo, en litigios judiciales.

"En estas marcas que se están creando se invierte tiempo, energía, recursos y por eso es importante tener la certeza de que no le pertenece a algún titular o bien que puedan proteger su creación. Lo crucial es tomar las medidas a tiempo y de esa forma no invertir el doble o triple por problemas posteriores", cierra María Alejandra Pimentel.