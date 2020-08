NiUnaMenos: redes sociales se visten de violeta tras la muerte de la carabinera Norma Vázquez

Fotos en tono violeta y corazones del mismo color, acompañados por el hashtag #NiUnaMenos se han tomado Facebook y Twitter. Esto, a raíz de la muerte de la carabinera Norma Vázquez. Según los antecedentes que se tienen del caso, hasta ahora, el cuerpo de la funcionaria fue hallado en un maletero.

Un funcionario de Carabineros que estaba sometido a sumario por parte de la institución se habría entregado esta tarde a las autoridades policiales de Linares. Así, se transformó en el principal sospechoso de las investigaciones. Este nuevo caso de feticidio estremece al país.

Y el impacto de este caso, se ha visto reflejado en las redes sociales. Al menos así lo demuestran los cientos de mensajes en Twitter sobre esta trágica muerte. Sin embargo, se ha generado un "frente a frente" entre quienes comparten su opinión con el hashtag #NiUnaMenos.

Algunas mujeres piden justicia para Norma, mientras otras tratan de "hipócritas" a quienes escriben los mensajes. ¿El motivo? Para la marcha feminista que se realizó en marzo, varios grupos fueron a gritarle a las funcionarias de Carabineros. También se hizo mención al grito "puta, maraca, pero nunca paca". Algunas usuarias se defienden señalan que "antes de paca, Norma era mujer". "Ella era una hija, ella era una amiga, ella era mujer", compartió otra tuitera.

Sin embargo, igual hubieron publicaciones contra ella por el hecho de ser uniformada. Aunque hay que destacar que la mayoría de los mensajes eran de unidad. Muchos destacaban que "femicidio es femicidio, independiente de tu trabajo". De hecho, la foto de Norma Vazquez con filtros en color violeta se repite en varios mensajes.

#paca No asesinaron a una Paca.. Asesinaron a una Carabinera Mujer llamada Norma Vázquez Soto Q. E. P. D. RESPETENLA.

no importa que sea paca, no importa su idologia, ni nada de esas cosas, lo que importa que es el MACHISMO volvió a asesinar a una de nosotras, ojalá no quede impune solo porque el asesino era un oficial. #NiUnaMenos pic.twitter.com/jT7MMWMgXL

— 𝑠𝑎𝑟𝑎⭑ (@pretendshame) August 22, 2020