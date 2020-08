Presidente de camioneros advierte: éstas son las 13 leyes que debe acelerar el Congreso para evitar el paro

Desde la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (Cntc) anunciaron que podrían iniciar una movilización desde el jueves a las 00.00 horas. Durante un punto de prensa, el presidente de la entidad, Sergio Pérez señaló que "los camioneros hemos sido agredidos constantemente, pero no podemos seguir aceptando este grado de indefención". El representante de la Cntc señaló que tienen clara la importancia de los camiones para el abastecimiento del país "especialmente, porque estamos en pandemia".

La movilización comenzaría este jueves

Sin embargo, agregó que eso no es motivo para seguir soportando situaciones de agresión. En su discurso, recordó casos como el de la niña herida a bala este fin de semana. "No queremos más casos de niñas como Monserrat, ni como el caso de Juan Barrios que murió luego de que le incendiaran su camión".

Para evitar llegar a movilizarse, desde el gremio solicitan que desde el Congreso avancen en 13 leyes que según Pérez "se encuentran durmiendo, la mayoría, en el Congreso". Si no ven alguna señal hacia el avance de estas leyes, la movilización comenzaría el jueves.

¿Cuáles son estas leyes?

En una conversación exclusiva con Publimetro, el representante de la confederación que agrupa a todas las federaciones de camioneros de norte a sur, detalló cuales son estos proyectos de ley:

Ley de modernización de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones Ley de modernización del sistema de inteligencia Ley que modifica el Código Penal para permitir la utilización de técnicas especiales relacionadas con las conductas terroristas Ley que introduce mejoras en la persecución del narcotráfico Ley que fortalece la fiscalización y persecución de los delitos de robo y hurto de madera Proyecto que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica Modificación de la ley de control de armas Ley de especialización de policías La denominada "ley anti encapuchados" Le que establece un estatuto de protección a Carabineros, PDI y Gendarmería Modificación al Código Penal para aumentar las penas de usurpación de inmuebles y derechos reales Ley de reparación total de las víctimas de delitos de violencia rural, como lo establece el informe de la Mesa Asesora Presidencial. Liderada por el obispo Vargas. Ley Juan Barrios

¿En qué situación están estas 13 leyes?

– Estas trece leyes están descansando. La última presentada es la "ley Juan Barrios". Todas estas trece leyes están descansando. La última presentada es la "ley Juan barrios", pero las demás están descansando en el parlamento. Por lo tanto esas son las leyes que tienen que aprobar con urgencia. Para así, entregar las herramientas al Ejecutivo y resolver el grado de indefención que tenemos los chilenos hoy día.

¿Cómo se podrían evitar más casos como el de Monserrat? ¿Sienten que las familias de los camioneros están desprotegidas?

– La verdad es que, nosotros lo que no queremos es que existan más víctimas como Juan Barrios que perdió la vida después de haber sido quemado su camión. Y en esta agresión a la niña, Monserrat, efectivamente el colega iba con su esposa y con su hija. Estos terroristas ni siquiera prestaron atención a una niña que estaba herida. Así que eso no puede seguir sucediendo.

Hace poco tuvieron reuniones con las autoridades en La Moneda. Se habló de avances en el diálogo. Sin embargo, ahora llegamos a este punto. ¿Qué pasó?

– La verdad es que tuvimos una reunión con el Ejecutivo el día lunes. Y después el día miércoles. Terminamos el día miércoles en la tarde con la presidenta del Senado. Al día siguiente, acompañamos al Presidente y a dos ministros al lanzamiento de la "ley Juan Barrios". Y por lo tanto, lo que pedimos fue que el parlamento apruebe estas leyes que ya le he descrito anteriormente.

Incertidumbre

Consultado respecto a la movilización, desde el gremio de camioneros no confirmaron si sería de carácter indefinido o no. Sergio Pérez solo se limitó a señalar que "estar con la cadena de abastecimiento detenida, en medio de la pandemia, sabemos que es complejo". Agregó en reiteradas ocasiones que, pese a aquello, no están dispuestos a seguir expuestos a hechos de violencia.