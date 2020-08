Fabiola Campillai tras sanción a carabineros por su caso: “Justicia sería que tuviesen pena de cárcel efectiva”

Este domingo a las 13:00 debutó en La Red “Pauta Libre”, un nuevo programa de conversación y análisis político. El espacio, comandado por José Antonio Neme, generó una alta expectativa. Los primeros invitados fueron, el ministro de Defensa, Mario Desbordes; la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches y Fabiola Campillai, víctima del impacto de una lacrimógena durante el estallido social.

Campillai señaló en el programa que para ella “justicia sería que tuviesen pena de cárcel efectiva”. Esto, refiriéndose a los capitanes de carabineros Jaime Fernández y Patricio Maturana. Sin embargo, la mujer dijo “tener una luz de que habrá justicia”, ya que ambos fueron expulsados de la institución luego que se comprobara su culpabilidad en el ataque que la dejó ciega.

Volver a nacer: tuvo que aprender de nuevo a caminar y comer

Respondiendo a las preguntas de José Antonio Neme y su panel, compuesto por las periodistas Mónica González, Mirna Schindler y Alejandra Matus, la mujer relató que ese día volvió a nacer. No solo perdió la vista, sino que parte del olfato y el gusto.

Tuvo que aprender a caminar de nuevo “e incluso a comer”, detalló. Consultada por Neme respecto a si el general director de Carabineros, Mario Rozas, tomó contacto con ella alguna vez, Campillai señaló que no. “Ni ellos, ni el gobierno, ni el Estado”, nada, destacó.

Fabiola fue cegada por una bomba lacrimógena y hasta hoy no hay culpables en prisión. Ella acusa desidia y desinterés por parte del Estado en la aclaración de esta grave violación a sus derechos humanos #PautaLibre https://t.co/Y17dWQEdWm — Pauta Libre (@pautalibrelared) August 23, 2020

Mónica González: "Me impacto muchísimo, usted no se estaba manifestando"

La periodista Mónica González señaló respecto al caso que "a mí me impacta muchísimo. Usted no se estaba manifestando, usted iba a su trabajo". "Usted habla como una madre de familia, como una mujer como tantas en Chile que llevan su sustento a su hogar", agregó la periodista. Luego, le consultó a Fabiola cómo recuerda y ve esos días, de los que ya ha pasado 9 meses.

"Hoy lo seguimos viendo terrible", respondió Campillai. "Si bien no estoy en el hospital, pero me queda mucho por delante, mucho por aprender. Esto es día a día volver a nacer. Volver a aprender a hacer todo. Hasta aprender a comer. Ese día me cambio la vida completa", señaló.

"Dijo una cosa que me golpeó: 'porque sé que lo pueden volver a hacer"", destacó Mónica González. Respondiendo al comentario y a su búsqueda de justicia, Campillai señaló que "pedir justicia es desde la fuerza de que esto no vuelva a pasar". "Que no haya otra Fabiola. Que por ir a trabajar se encuentre con un asesino prácticamente", enfatizó.