Padre de Norma Vázquez, carabinera asesinada: "La justicia no se hizo presente en un primer momento"

El padre de Norma Vázquez, carabinera asesinada en Linares, habló del crimen de su hija y de las denuncias de acoso que había realizado en contra de Gary Valenzuela Ramos, el principal sospechoso de este femicidio, quien será formalizado el miércoles.

"Estoy muy dolido con lo sucedido. Lo único que pido es justicia. Que este individuo (Gary Valenzuela Ramos) quede detenido y pague la condena que debe pagar, que es lo máximo", expresó Senén Vázquez en Meganoticias. "Mi hija era una niña intachable. Muy buena. Siempre estará en mi corazón", añadió.

Ante las denuncias de acoso que había hecho Norma en contra del exsubteniente Gary Valenzuela Ramos, Senén Vázquez declaró que "ella nos dijo que él habría tratado de abusar de ella y por supuesto que no lo permitió. Además, lo denunció con pruebas, con grabaciones… El tipo, se dijo, había sido dado de baja, pero no fue así".

Por lo mismo, el padre de Norma manifestó que "la justicia no se hizo presente en un primer momento, porque él no se mantuvo alejado de mi hija".

Después de que se ampliara la detención de Valenzuela Ramos como presunto asesino, Senén Vázquez sostuvo que "me gustaría que este proceso se pueda agilizar. Que no quede guardado, porque lo que quiero es justicia, porque mataron a un ser humano. Yo perdí a mi hija, una hija intachable, mi hija menor. Que se me haya ido y que su muerte fuera de esta forma, no lo puedo aceptar. Era una niña buena".