Camioneros del sur anuncian manifestación desde Arica a Punta Arenas: "No es posible que hoy día tengamos una niña baleada"

Un total de 532 camiones quemados acusan tener desde la Federación de Camioneros del Sur. Su presidente, José Villagrán anunció manifestaciones a nivel nacional, esto luego de que una niña resultara herida a bala. La pequeña, de solo 9 años, quedó gravemente herida luego de un ataque incendiario al camión de su papá en la ruta Collipulli-Angol. Ella acompañaba a su padre en el trayecto.

"La verdad es que los camioneros venimos dialogando desde hace mucho tiempo con el Gobierno. Y cuando fuimos a Santiago les dijimos "se les acabo el tiempo", pero a ellos. Porque nada han hecho para terminar con la inseguridad que hay en el sur de Chile", señaló el dirigente. A las afueras del Hospital Regional de Temuco, donde es atendida la menor, Villagrán señaló que "por eso, fedesur ha tomado una decisión hoy día".

"Lo vemos como Presidente ausente de este país"

"Nos vamos a manifestar para que el Gobierno se de cuenta que en el sur de Chile los delincuentes, terroristas, hacen lo que quieren", destacó. "Y hacemos un llamado al señor Presidente, que lo vemos como Presidente ausente de este país. Que debe decretar Estado de Sitio para encontrar a los delincuentes y terroristas que hoy día le están disparando a a nuestros conductores. Y también le están disparando a las personas que acompañan a nuestros conductores", continuó el dirigente.

"No es posible que hoy día tengamos una niña que esté baleada, es una bala. No un perdigón como se ha dicho", aclaró. Ante esto, Villagrán acusó abandono de las autoridades. "¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué ha hecho la autoridad regional? Ha dicho vamos a presentar las querellas y vamos a buscar a los responsables. ¿Hasta cuándo vamos a seguir presentando querellas y buscando los responsables?", destacó.

🟡 DIRIGENTE DE LOS CAMIONEROS:

“EL PARO YA ESTÁ VOTADO Y APROBADO A NIVEL NACIONAL”

Según informa EMOL este domingo, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, señaló que solamente faltaría definir cómo será realizará el paro, … pic.twitter.com/erFmNWY5YL — APRA ARAUCANíA (@aprachile) August 23, 2020

"¿Qué ha hecho para mejorar la seguridad? ¡Cero! Cero, ministro del Interior"

Como dato, el dirigente gremial dijo que para las autoridades, aún no hay responsables. "Llevamos 532 camiones quemados, y jamás han encontrado a los responsables", destacó. "Señor ministro del Interior, ya que lleva varios días en el cargo: ¿Qué ha hecho para mejorar la seguridad? ¡Cero! Cero, ministro del Interior. Solo ha hecho dos declaraciones diciendo que hay terrorismo en el sur y que no hay presos políticos. Eso no sirve para terminar con la inseguridad que tenemos hoy día los camioneros de Chile", enfatizó.

¿Cómo se manifestarán? Aún la fórmula no está definida. "Por eso vamos a salir a la calle. Vamos a salir a manifestarnos desde Arica a Punta Arenas. ¿Cuándo? Ya lo va a saber ministro", destacó el presidente de Fedesur. "No aguantamos más. Porque le dijimos, con buenas palabras: terminemos con la inseguridad. Ustedes no fueron capaces, pero los chilenos junto con los camioneros lo vamos a hacer", enfatizó.

"Los camioneros no tenemos cacerolas, pero sí tenemos camiones y bocinas"

"Cuando las familias están descontentas con los gobiernos, todos los días tocan cacerolas. Los camioneros no tenemos cacerolas, pero sí tenemos camiones y bocinas. Así que vamos a buscar una fórmula para que el gobierno sienta el descontento. No solamente de los camioneros, sino que de Chile entero", terminó el dirigente. Aún no se ha confirmado una fecha para la manifestación o paro, pero fuentes del gremio señalaron a Publimetro que podría ser dentro de semana. El paro ya se votó, favorablemente, solo faltaría determinar la fórmula.