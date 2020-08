Camila Flores se lanza contra la "capacidad camaleónica" de Lavín: "No está representando las ideas, principios y valores de la derecha"

Diversas reacciones se han generado después de que el alcalde de Las Condes y carta presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, se definiera como "socialdemócrata". Desde RN, la diputada Camila Flores lanzó duras críticas contra el jefe comunal.

"No me representa para nada, está equivocando el lugar político en el que está hoy. No está representando las ideas, principios y valores de la derecha", dijo la parlamentaria por la Quinta Región, en el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión.

Según Flores, Lavín "se ha ido acomodando un poco a lo popular en las encuestas", y por lo mismo apuntó que el alcalde de Las Condes "tiene una capacidad camaléonica".

Daño a la política

Para Camila Flores, este tipo de declaraciones vertidas por Joaquín Lavín provocan daño al ejercicio de la política.

"A mí me parece que eso ha dañado la política: cuando tienes liderazgos importantes y no mantienen una línea de consecuencia, vas abandonando a tu propio electorado. Eso nos pasa con Lavín, hoy está acá, mañana no sabemos dónde va a estar", sostuvo.

"Tienes que mantener una linea ideología que te permita representar", enfatizó.