Gracias a Internet: seis casos de emprendedores que han logrado crecer en la pandemia

Desempleo, crisis económica, suspensiones laborales. El escenario para emprender no parece muy prometedor en medio de la pandemia más grande de las últimas décadas. Sin embargo, hay emprendedores que han logrado replantear sus servicios. No son trabajos o servicios que existen por la pandemia (como mascarillas o esas cosas). Sus trabajos y proyectos existían desde antes. Pero estas personas han sabido replantearse para, darle un segundo aire a sus ideas en medio de este caos. Por ejemplo, los streamers de Youtube y Twitch, Vero Caldeira y Jaime Lizama han estado trabajando más en sus contenidos, porque, con las cuarentenas, vieron un fuerte aumento en sus audiencias.

Desde el mundo culinario, Claudia Eulogio era dueña de un café en el barrio universitario, pero se reinventó con un supermercado digital. Y así, varios casos encontraron en las redes sociales como Instagram, Facebook y Youtube, nuevos canales para ofrecer sus servicios. Incluso algunos los modificaron un poco. Yleana Nava comenzó a ofrecer tortas más pequeñas o en porciones en su tienda virtual “QueQues Dulces”. Y desde una vereda muy distinta, Varinia Signolerlli comenzó a ofrecer sus terpias por videollamadas. Juan Cataldo, de 66 años, se sumó a Instagram para seguir ofreciendo ricos curantos y milcaos.

Aquí te contamos sus historias en detalle:

Varinia Signorelli: "La pandemia me abrió al mundo"

Varinia es psicóloga. Nos cuenta que con la pandemia, comenzó a atender más online. “Antes lo hacía solo con niños que ya habían estado en tratamiento conmigo cuando yo estaba en Santiago, pero nadie nuevo”, explicó. Actualmente vive en Puerto Varas. El número de consultas se duplicó. Y ella se especializó en métodos de atención online.

“Uso un iPad porque la calidad de la cámara tiene que verse natural, para mi eso es muy importante. También grabo las sesiones y llevo los registros en él”, añadió. Ella hoy se encuentra en Puerto Varas, pero tiene pacientes de Santiago, pero igual de Bolivia, Argentina y Perú. “La pandemia me abrió al mundo”, dijo.

Gentileza

Juan Cataldo: "Cocinamos como si fuera para la familia"

“Chiloé en tu mesa” es un negocio familiar. “Queremos que la gente recuerde la comida del sur, como si estuviera en su casa”, nos dice su dueño Juan Cataldo. A los 50 años se reconvirtió y comenzó a repartir curanto a domicilio, porque sus amigos le dijeron que les quedaban muy buenos a su señora. Transformaron ese negocio en un Foodtruck y luego en un restaurant.

Habían arrendado un segundo local y llegó la pandemia. “Hoy tenemos un Instagram y nos piden harto por ahí o por el Whatsapp. A mis 66 años me manejo bien con el Internet”, nos comenta. Ofrecen curantos y milacos. A veces, con churrasca incluida. Y esa esencia, se comida casera, aún sigue acompañando al negocio de Juan. Nos comenta que, pese a las dificultades, están realizando un maravilloso trabajo social: entregando almuerzos solidarios. "Sólo en el mes de julio regalamos 1.200 almuerzos", nos comenta.

En la foto, Juan Cataldo y su señora. / Gentileza

¿Y cuánto sale llevar el sabor de "Chiloé en tu mesa"? Sobre precios, el emprendedor nos señala que la docena de milcaos sale $12.000 y que el curanto vale 9.900 pesos. "Hay que pedir con anticipación", nos recuerda. Esto pues todos sus productos son cocinados exactamente según el número de pedidos para el fin de semana. Así aseguran "que todo esté fresco y sea de la mejor calidad". También tienen una amplia variedad de empanadas fritas. Pueden contactarse con ellos por sus redes sociales o al +56964882151.

Curantos, empanadas, ceviches, churrasca para entregas día de hoy y lo disfruten sin moverse de la casa

#cariñochilote #cariño del bueno

Reserva 56964882151 Posted by Chiloe en tu mesa on Saturday, August 22, 2020

Vero Caldeira: "Quiero mejorar mi contenido"

Las visitas en Youtube y en redes sociales aumentaron, y Vero lo sabe muy bien. Comenzó a ser youtuber a los 16 años en Venezuela, vivió en México y hoy vive en Chile. Por su personalidad y gran manejo en contenido gamer, hoy realiza entrevistas para “Redbull 1v1” a través de las cuentas de Instagram Live y Twitch de Mag3.

“Han aumentado mucho las visitas por la pandemia, la gente busca más contenido”, nos comenta. Los ingresos de Vero le permiten vivir de esta actividad y tiene más proyectos en mente. “Quiero una cámara nueva para mejorar mi contenido de Youtube”, nos dijo.

Gentileza

Yleana Nava: "Decidimos volver con las tortas"

Yleana trabaja con su hermano Juan. Ella es arquitecta y su hermano ingeniero eléctrico. Pero les gusta hacer tortas. En Venezuela comenzaron con el emprendimiento “QueQues Dulces”. Cuando llegaron a Chile, buscaron trabajos convencionales. “Pero luego decidimos volver con nuestras tortas”, señaló.

“Instagram ha sido nuestra red social más potente”, nos explica. Estuvieron detenidos un mes, en marzo, por la pandemia. Pero en abril lanzaron una “box” de Pascua con actividades para niños y el negocio volvió a funcionar. “Las más pedidas son las mini cake. Tenemos para 10 personas, y unas más pequeñas”, detalló. ¿En diseños? Puedes pedirles cualquier idea. Tienen decenas de alternativas y siempre están dispuestos a probar nuevas opciones. "La idea es que las personas amen las tortas y cada detalle sea como lo pidieron", nos comenta.

En la foto, Yleana y tres tortas recién hechas por ella. / Gentileza

Pero las tortas de Yleana y Juan no solo son imagen: su sabor es excelente. "Tenemos distintos tipos de rellenos. Los clientes eligen los sabores y luego vemos el tema de la decoración", nos cuenta. Ha sido un camino difícil desde que volvieron a comenzar en Chile. Sus conocidos de Venezuela los apoyaron. "Mucha gente en Maracaibo me conocía, y el boca a boca acá me sirvió mucho", nos relata. Llegaron a Chile el 2016 y en diciembre del 2017 ya tenían su negocio funcionando. Han tenido altos y bajos, pero se reconvirtieron en la pandemia.

Nuevos tamaños

Con varios eventos que fueron cancelados en marzo, se plantaron nuevas opciones: potenciar las mini cake, soluciones para celebrar el cumpleaños en casa, la box de Pascua y también tortas en porciones. "QueQues Dulces" no envía sus deliverys a través de aplicaciones, tienen su propio sistema. "Nosotros le pedimos a un chico, que es conocido y de confianza, que nos lleve las tortas. Así nos aseguramos que siga todo el protocolo de seguridad y que lleguen en excelentes condiciones", nos comentó Yleana. Los pedidos pueden realizarse a través de su cuenta de Instagram o al número +569 3004 1923.

¿Con cuánta anticipación? Yleana nos dice que mientras antes mejor, pero idealmente con 4 o 5 días. "Aunque si necesitan algo más rápido, nos cuentan su idea y nosotros les damos opciones", destacó.

El trabajo de Yleana y Juan no solo es lindo, sino que lleno de sabor. / Gentileza QueQues Dulces

Claudia Eulogio: "No quería despedir a nadie"

Claudia tenía un café de especialidad en el barrio universitario. Antes de la cuarentena, con la suspensión de clases, se quedó sin clientes. “Yo no quería despedir a nadie y tenía tres personas contratadas”, nos relata. Como solución, lanzó un nuevo proyecto: www.laclautelolleva.cl. Se trata de un supermercado online que lleva frutas, verduras y abarrotes.

“Los vecinos me apoyaron y me dijeron que, sea cual sea el nuevo proyecto, ahí iban a estar”, nos comenta. También entrega almuerzos y hace “menús personalizados”. “Si alguien necesita seguir una dieta especial, yo se la cocino y la llevo a su casa”, nos explica. Por ejemplo, nos señala que un cliente le pidió comida de la "dieta Keto". "Entonces el me envió la minuta, y en base a eso le hicimos una propuesta de comida. Y le llevamos todos sus platos preparados para la semana", destacó.

Con el levantamiento de la cuarentena total en Santiago, ha podido recuperar más actividades. Ahora los clientes pueden ir a retirar productos. Y también sigue con su repostería exquisita que estaba presente desde su era de cafetería. "Divinas tentaciones café" está ubicado en el corazón del Barrio Universitario, en calle Domeyko 1926. Puedes contactarlos por sus redes, o pedir abarrotes, frutas y verduras en la página de "La Clau Te lo Lleva".

Si no quieres ir al super, no quieres salir de tu casa y si quieres tener la certeza de que todo lo que recibiste esta… Posted by Divinas Tentaciones Café on Wednesday, June 17, 2020

Jaime "Wingz" Lizana: "Juego de todo un poco"

Jaime es conocido como “Wingz”. El streamer sube contenido de videojuegos. Es el primer chileno que cierra contrato con Twitch. Le pagan por cada minuto que lo ven. “Las transmisiones son en vivo, entonces el cuánto quiera ganar, dependerá de cuánto tiempo esté al aire”, explicó. El área gaming de RedBull lo ha apoyado en esa etapa.

Desde ahí nos señalan que puede llegar a ganar hasta 10.000 dólares mensuales. “Me gusta trabajar con ellos, porque también hago paracaidismo y tienen como ese sello extremo”, nos explica Wingz. Las audiencias han ido en aumento en la cuarentena. Y él juega "de todo un poco". "Depende mucho de lo que me vayan pidiendo, por ejemplo, en estas semanas he estado jugando "Fall Guys" que está muy de moda", nos dice. Aunque originalmente Jaime jugaba más "League of Legeds", se ha abierto a más opciones por su público. "Con los seguidores, en medio de esta pandemia, nos estamos haciendo compañía entre todos, así que feliz de adaptarme a lo que pidan", dice.

"Wingz" destacó que de cierta manera "Twitch" en Chile volvió a la vida. "Para que vamos a andar con cosas, la televisión va de salida. Y en estas plataformas he visto que gente del mundo de la entretención convencional se ha ido sumando, como por ejemplo Schuster. Y le ha ido bien Yo creo que hay que tomarse el espacio y generar más contenido. En Chile todavía esto no explota, pero hay que aprovechar la oportunidad de hacerlo crecer más", finalizó.