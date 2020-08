Cambios en Fonasa e isapres: ministro Paris reencamina reforma integral al sistema de salud

El covid-19 no puede suponer el abandono de proyectos que implican cambios sustantivos en salud. Esa es la premisa bajo la cual el ministro de Salud, Enrique Paris, busca reencaminar la reforma integral al sistema, que incluye modificaciones tanto a Fonasa como al sistema de isapres.

En entrevista con Publimetro, el secretario de Estado expuso que la pandemia "permitió demostrar las implicancias de la colaboración público privada, y además, que puede haber una red integrada de salud". Por eso, fue tajante en sostener que "eso va a incidir en las reformas al sistema público, a Fonasa, y en la reforma a las isapres. Se vio que se puede trabajar en forma integrada".

Y es que tal como se ha dicho en varias ocasiones, Paris subrayó la importancia de que el sistema público y el privado conversen de manera adecuada. Y lo mismo con la atención primaria y secundaria. Se requiere, advirtió, que la atención primaria sea más resolutiva, con la capacidad de tomar más exámenes y tenga más especialistas.

Lo que viene en Fonasa e isapres

Pero estas no son sólo buenas intenciones. Paris fue enfático en sostener que ya está trabajando en ambas reformas. "He formado una comisión con diferentes actores, donde están representados los pensamientos de centros de estudio tanto de derecha como de la ex concertación, incluido también el Frente Amplio a través de personas del Colegio Médico", dijo Parisa este medio.

Enrique Paris: "Las personas covid positivo no deberían ir a votar en el plebiscito" A pesar de que aún tiene dudas, el ministro de Salud plantea que, por la seguridad del proceso, sería mejor evitar que personas contagiadas acudan a las urnas.

"Formamos una comisión de 11 personas que están llegando a acuerdos preliminares para avanzar en el proyecto. Yo he dado esa señal al Parlamento, de que vamos a avanzar en ambas reformas. No podemos dejar de avanzar en las leyes, a pesar del covid. Hemos retomado la actividad", agregó el secretario de Estado.

¿Esto va a significar un nuevo cambio de proyectos?

La tramitación de las mencionadas iniciativas ha vivido varios cambios. Sobre todo, cuando la dirección del Ministerio de Salud pasó de manos de Emilio Santelices a Jaime Mañalich. Considerando eso, Paris planteó avanzar sobre lo ya ingresado.

"Estamos avanzando en los proyectos que ya están enviados, no enviaré proyectos nuevos. Vamos a ir conversando con el Gobierno y la oposición, para tratar de ir tomando acuerdo en base a los proyectos enviados, y no retroceder", sostuvo.

En la misma línea, indicó: "Creo que tienen cosas muy buenas, cosas que tienen que mejorar, y elementos que hay compatibilizar en el Parlamento en fusión de las diferentes visiones. Aunque la discusión sea larga, la idea es llegar acuerdos, porque la finalidad es ayudar a la gente".