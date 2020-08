Gustavo Gatica: "Que nadie del Gobierno se haya acercado a mí en todo este tiempo, me da la sensación de que ellos están de acuerdo con lo que estaba pasando"

"Es un paso gigante que se veía un poco lejano", expresó Gustavo Gatica sobre la prisión preventiva que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó contra del ex carabinero Claudio Crespo, acusado de ser el autor material del ataque que lo dejó ciego en noviembre del año pasado.

En extensa entrevista con BBC, el joven estudiante universitario se refirió a la prisión preventiva de Crespo, reprochó la actitud del Gobierno de Sebastián Piñera frente a su caso y relató cómo ha sido su vida después de perder la vista a raíz de la violencia policial.

"Para nosotros como familia no fue raro escuchar ese nombre, el de Claudio Crespo, porque algo ya sabíamos, pero que la Policía de Investigaciones (PDI) lo diga y con tantas pruebas, uno dice ya, ok, fue él", sostuvo.

Nada del Gobierno

En sus declaraciones, Gatica afirmó que "el Estado se acercó de manera eficiente a mí a través de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador (UTO), en la parte judicial con el INDH y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que son parte de mi causa. Pero como Gobierno no se acercaron de ninguna forma. Nunca, nada".

El estudiante de psicología contó que "de alguna manera esperábamos que lo hicieran. No que viniera la ministra vocera con cámaras, pero quizás mandar un representante, un emisario, a decir algo así como 'sabemos la gravedad de los hechos y vamos a apoyar en lo que sea necesario'. Nada más que eso. Pero ni así fue. De ninguna manera".

"Que nadie del Gobierno se haya acercado a mí en todo este tiempo, me da la sensación de que ellos están de acuerdo con lo que estaba pasando. Me hace pensar que tomaron esa postura frente a la situación. Cada vez que hubo carabineros heridos, Piñera los visitó. Tampoco nunca nadie de Carabineros se acercó a hablar conmigo", continuó.

Por todo ello, Gatica expresó su opinión respecto a la situación de Carabineros. "Creo que es muy importante una reestructuración de la policía en Chile, casi que cambiarles el nombre y el color, que la base sea la prevención y el respeto de los derechos humanos", dijo.

"Vivir sin paz, es peor que no ver"

Al hablar sobre cómo ha sido su cotidianidad después de quedar ciego, Gatica declaró que "mi vida no ha cambiado tanto en las relaciones que establezco con amigos, amigas, familia. En eso todo ha seguido igual. La diferencia está en que si salgo a la calle me saludan y cosas así, y que mi nombre esté en muchas partes. En las redes sociales sobre todo".

En ese sentido, manifestó que "no quiero ser un representante de las luchas sociales ni menos un vocero. En una marcha me siento cómodo entre la gente, no quiero ir adelante con los dirigentes. Incluso me han llamado para participar en franjas políticas, con miras al plebiscito. No sé si lo voy a hacer".

Más allá de lo anterior, el joven estudiante universitario hizo la siguiente reflexión: "uno de los perdigones que me llegaron a los ojos, quedó a cinco milímetros del cerebro. Eso quizás no habría provocado mi muerte, pero quizás sí. Podría también haber quedado con un daño cerebral. Pero no fue así y ahora estoy aquí, y ya que es así hay que darle, seguir luchando".

"Soy Optimista. Marcelo Barticciotto, dijo que yo tengo paz, a diferencia de la persona que disparó. 'Y vivir sin paz, es peor que morir'. Eso me quedó marcado. Vivir sin paz, es peor que no ver", cerró.