Lavín defiende su condición de "socialdemócrata" y afirma que no ha pensando en renunciar a la UDI

El alcalde de Las Condes y carta presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, defendió el calificarse como "socialdemócrata", argumentando que Chile necesita una visión más amplia en términos políticos.

En conversación con el matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión", a Lavín se le pidió detallar aquella calificación de "socialdemócrata" –que él mismo aceptó en "Tolerancia Cero"-, y si eso lo ha llevado a pensar en renunciar a la UDI.

"No lo he pensado (renunciar a la UDI), estoy bastante alejado de la política partidista desde hace años, porque no me gusta mucho, es más chica. Hay momentos en que tienes que ponerte una camiseta más grande y creo que ser alcalde me ha ayudado mucho para tener esta visión más amplia", respondió.

"Con la UDI comparto mucho de las cosas: ser firmes frente a la delincuencia, orden publico, emprendimiento, pero lo que no me gusta de la derecha es la desvalorización del Estado, como también no me gusta de la izquierda la desvalorización del sector privado. Tienen que convivir", continuó.

Según Lavín, se requiere hacer un "paréntesis en la pelea política y hacer los cambios que tenemos que hacer, y que probablemente vengan con la nueva constitución".

Frente a ese último punto, volvió a desmarcarse de la política partidista. "Chile está lleno de partidos, ya no da para más eso,. Llamo a las personas de todos los partidos a salir de esta cuarentena ideológica, creo que la gente ya salió, está en otra, pero los políticos siguen en sus trincheras".

Ante todos estos planteamientos, la principal carta presidencial de Chile Vamos sostuvo que "no estoy hablando de candidaturas, estoy hablando de una visión de Chile, de cambios amplios que incorporan al sector privado y al Estado. Tienen que convivir en un futuro gobierno distintas miradas".