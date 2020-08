Ley de Servicios Básicos fue publicada con nombre de Arturo Longton: su hermano diputado dijo habérsela regalado para su cumpleaños

En el Diario Oficial apareció publicada ya la Ley de Servicios Básicos, pero con el nombre de Arturo Longton…hermano del diputado de RN Andrés Longton.

"Es un error usual, no sólo en el Congreso, sino también en los medios suelen ponerme Arturo, la ley dice Arturo Longton Herrera", precisó el parlamentario a 24 Horas, haciendo referencia a la equivocación que muchos cometen, al confundirlo con su hermano, figura estelar de reality show.

"Y como estuvo de cumpleaños, hace muy poco le regalé la ley", ríe el diputado, agregando que le dijo a Arturo que "esto no tiene precio, es algo que nadie te puede regalar, Arturo tienes tu propia ley", le precisó.

"Pero no le digamos nada para que el hermano no me pida el regalo de cumpleaños ahora", bromeó el parlamentario.