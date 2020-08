Anuncian nuevo peak de coronavirus en septiembre

Pese a que el Ministerio de Salud dice que el coronavirus estaría siendo frenado, desde la academia no ven con tanto optimismo el desarrollo de la pandemia. Es más, los expertos creen que ya llegamos a un estado de endemia, con la enfermedad instalada y creciendo.

Por ello Tomás Pérez-Acle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida y académico del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, pinta un panorama preocupante.

Tomás Pérez-Acle.

"No hemos podido deshacernos del virus, que sigue circulando y expandiéndose en la mayoría de las regiones. Aún estamos navegando la primera ola. Tuvimos un peak a mediados de junio, se bajó y ahora lamentablemente vamos a enfrentarnos a un inevitable segundo peak, en tres o cuatro semanas más".

El biólogo computacional dice que sus pronósticos se basan en datos del propio Minsal, y que "en algunas comunas se pasó de cuarentena a transición de manera anticipada, y además con una mala ejecución. No era el momento preciso, pues los indicadores no estaban en el valor correcto. Y es un error desconfinar por bloques de comunas, porque no son autónomas entre sí. En ellas algunos o todos los indicadores van al alza".

"PROYECCIONES TERRORÍFICAS"

"La curva de Chile se asemeja a la de Estados Unidos", añade Pérez-Acle. "Y no hay que olvidar que aunque somos un país con poca población, cerca de 19 millones de personas, estamos entre los cinco primeros del mundo de contagiados por millón de habitantes… Por eso hay proyecciones que pueden ser hasta terroríficas, con cálculos conservadores que hablan de llegar a dos millones de contagiados en el país, sumando los sintomáticos y los asintomáticos, y otros pesimistas que indican hasta siete millones".

Ayer, el Minsal informó 399.569 contagiados. Llegar hasta los 2.000.000 que plantea Pérez-Acle supone una extensión larga del contagio.

Annabella Arredondo.

La epidemióloga de la Universidad Andrés Bello Annabella Arredondo recuerda que "estamos ya en una endemia alta, con un número de contagios diarios que va de 1.300 a 2.000" (ayer fueron informados 1.903). La doctora agrega que "es clave una adecuada pesquisa, el aislamiento y la búsqueda activa de contactos. Pero la endemia no se va a modificar hasta que se logre inmunizar con una vacuna a la población susceptible, que es cerca del 90% del total".

Claudia Cortés.

Claudia Cortés, infectóloga de la Universidad de Chile, dice que "estamos cometiendo el mismo error del inicio de la pandemia, al no considerar lo que pasa en países que nos llevan la delantera y pensar que no nos pasará lo mismo que a ellos. La primavera se ve bastante negra si la gente no entiende que el virus sigue circulando. La trazabilidad ha ido bastante mal. Y las autoridades deben asumir su responsabilidad y hacer campañas de educación e información, pues está claro, tras cinco meses, que no tomaron en cuenta las opiniones técnicas".

RECOMENDACIONES DE EXPERTOS

Desde el mundo de los expertos, hace tiempo tienen claro qué es lo que se debe hacer para controlar al covid-19.

1.- Restaurar cuarentenas, pero no selectivas.

2.- Llevar la movilidad por debajo del 30%.

3.- Salir a detectar la enfermedad en todos los lugares posibles.

4,. Poner más controles de PCR en lugares de concurrencia.

5.- Fortalecer el trabajo de trazabilidad, dando más recursos a la APS.

6.- Aislar a más enfermos en residencias sanitarias u hospitales.