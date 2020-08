Matthei mira a La Moneda y no descarta carrera presidencial

Joaquín Lavín junto a Daniel Jadue, son las cartas presidenciales que más han sacado a relucir las encuestas. Y justamente, otra alcaldesa puede unirse a este dúo, Evelyn Matthei.

En entrevista con El Dínamo, la jefa comunal de Providencia aseguró que aunque le encanta su cargo, no descarta postularse a La Moneda, por segunda vez.

"Me ha encantado ser alcalde, si todo va como pienso me encantaría repostularme como alcalde", confesó Matthei, pero a la hora de ser consultada sobre una posible carrera presidencial, responde: "Creo que todavía es demasiado temprano para decirlo. Pero, en realidad, no lo descarto".

-Pero si se postulara, ¿cuál sería su principal competencia? ¿Cree que le pueda ganar?

-Lavín poh. Eso veremos, esperemos, que (yo) gane.

Obviamente fue consultada por la definición que hizo de sí mismo Joaquín Lavín, quien se catalogó como "socialdemócrata". “Si uno pregunta a los chilenos qué es socialdemócrata no mucha gente lo sabe. Me pregunto a quién le importa ese tipo de eslogan, de definiciones que la gente no maneja", precisó.