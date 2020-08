Plebiscito: ideas para que puedan votar todos

Faltan dos meses para el plebiscito y los temas a resolver no son pocos. ¿Habrá todo el personal necesario? ¿Cuánto podrán gastar los comandos? ¿Podrán las personas covid positivo participar? Y precisamente esa última pregunta es la que mantiene al Servicio Electoral entrampado. Todo, porque deben buscar una fórmula que garantice que todos los habilitados podrán votar, y que lo pueden hacer bajo las condiciones que la legislación establece. O sea, de forma personal, igualitaria, secreta y voluntaria.

Entonces ¿cómo votan los contagiados? No están inhabilitados, pero deben estar aislados. La sugerencia del ministro de Salud, Enrique Paris: "no deberían ir a votar". La determinación, de todas formas, la dejó en manos del Servel. Pero desde ahí, sin embargo, dijeron no tener una respuesta definitiva. En medio de la Comisión de Constitución de la Cámara, Patricio Santamaría, reconoció que el rol que tienen es garantizar los derechos políticos y encontrar un sistema que incluya a las personas covid positivo, "pero no sabemos quiénes son. No tenemos un acceso a esos nombres".

Por lo demás, insistió el director ejecutivo del Servel, la Constitución establece que el voto debe ser personal y secreto. Y esas condiciones no se garantizan, argumentó, mediante un voto postal, domiciliario, delegado, electrónico o por internet. "¿Estarían las condiciones en el Congreso para que se levante el secreto del voto?", fue su pregunta, con la que también hizo alusión a la serie de inconvenientes que aquello supondría. De todas formas, recalcó que en el servicio "estamos buscando una fórmula (…) Vamos a hacer el máximo esfuerzo para que tengan algún mecanismo para participar".

En ese sentido, la presidenta del Colegio Médico, organismo que ha subrayado la importancia de fijar una fórmula que incluya a todos, manifestó que incluso se podría ir más allá, permitiendo el voto por correo a todos los grupos de riesgo (enfermos crónicos, embarazadas y adultos mayores). "Podrían encontrar un voto más seguro y que les de toda la confianza". Tenemos que concentrarnos en ampliar la votación, y eso también implica que el Servel haga un esfuerzo en flexibilizar los procesos", sostuvo Izkia Siches.

Consultados sobre la opción de sumarse al proceso, CorreosChile manifestó que "siempre hemos estado disponibles para participar en las instancias relevantes del país (…) entendemos que somos el aliado natural del Estado, transformándonos en su brazo logístico cuando es

necesario". Asimismo, agregaron que cuentan con la experiencia, capital humano e infraestructura necesarias "para participar de un proceso electoral", tal como colaboran con el voto de los españoles residentes en Chile.

Opciones para el plebiscito

Voto por correo postal:

De acuerdo a las propuestas, lo primero es elaborar un padrón de voto postal, donde los votantes calificados expresen su deseo de recibir la papeleta de este modo, en un plazo determinado. Con esa información, y según lo señalado por Correos de Chile, el tiempo que tomaría la entrega, retiro y envío del voto podría ser de 5 días. En cuanto a la cobertura, CorreosChile tiene cobertura en el 93% del país, y en aquellos lugares donde no tiene oficina -como Futaleufú- tiene agencias que reciben y despachan la correspondencia. El costo por carta certificada es de 1.180 pesos aprox, pero podría ser menor si se establecen cartas certificadas ad hoc para este tipo de proceso.

Voto domiciliario:

Requiere que se establezca un padrón espejo y que ministros de fe, recoja el voto de los habilitados y custodie las urnas. El hecho de que 20% de las comunas concentren sobre el 70% de casos podría complicar su implementación, por la cantidad de funcionarios requeridos.

Voto delegado:

La persona delega en un tercero, vía poder notarial, su derecho a voto, para que este lo represente en el proceso. Requiere que las personas puedan manifestar su interés en hacer ese acto de delegación con anticipación, para que en los locales de votación se tenga registro.

Voto electrónico:

En centros de votación se disponen dispositivos electrónicos que permiten recoger las preferencias de los votantes. Donde se utiliza hay condiciones: disponibilidad del sistema, imposibilidad de modificar datos almacenados y capacidad de identificación al votante.

Voto por internet:

Se establece que personas podrán votar a través de una plataforma online, por medio de un celular, computador, tablet o otro dispositivo. Sin embargo, no hay sistema que garantice su fiabilidad y confiabilidad.