Conozca los alcances de la nueva Ley Nacional de Cáncer

En 2018 fue presentado un Plan Nacional de Cáncer a diez años, mientras desde el Gobierno y el Parlamento se trabajaba en una ley específica para esa enfermedad, la segunda causa de muerte en el país tras las enfermedades del aparato circulatorio y la primera en varias regiones del país.

Y en definitiva el pasado miércoles 5 de agosto el Congreso despachó por unanimidad en ambas Cámaras la Ley Nacional del Cáncer, iniciativa que favorecerá a todas las personas diagnosticadas con esta múltiple patología, que anualmente mata a 25 mil chilenos, y cada doce meses suma 45 mil diagnosticados.

Esta norma recibió el nombre de "Doctor Claudio Mora", en honor del profesional del Hospital El Pino de San Bernardo que luchó por ella, fue diagnosticado de cáncer de páncreas y murió en abril del año pasado a los 45 años.

Fallece exministra de Educación Mónica Jiménez producto de un cáncer La exembajadora también fue parte de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el que dio origen al Informe Rettig. Además protagonizó el incidente con María Música donde le arrojaron un jarro con agua.

Esta nueva e importante ley –que de cierta forma ha pasado desapercibida por culpa de la emergencia sanitaria producto de la pandemia de coronavirus– fue promulgada este miércoles 26 de agosto por el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda y asegura de manera expresa el derecho a confirmación diagnóstica y a recibir tratamiento ante la sospecha fundada de padecer algún tipo de cáncer. Cabe recordar que hasta la fecha el Plan AUGE garantiza tratamiento para un grupo de cánceres en adulto, y para todos en el caso de los niños.

La ley además ordena los esfuerzos públicos y privados en la lucha contra el cáncer, enfermedad ante la cual se instala una política de estado permanente, que no depende del Gobierno de turno.

Por lo pronto, ya fueron aprobados 20 mil millones de pesos para este año en renovación de equipos, además de otros 60 mil millones de pesos para tratamientos que no están cubiertos ni por la Ley Ricarte Soto ni por el Plan AUGE.

Científicos chilenos desarrollan tecnología que reduce hasta en un 50% el costo de exámenes contra el cáncer Investigadores de la Universidad de Chile elaboran un panel genómico que permite mejorar la elección de terapias, elevando la probabilidad de éxito del tratamiento. Beneficiaría a pacientes con cáncer de colon, renal, sistema nervioso, mama, gástrico, ovario, pulmonar, entre otros.

Tras la firma del Presidente de la República y su publicación en el Diario Oficial, deben pasar dos meses para que entren en vigencia las disposiciones de la normativa.

"Chile tiene un triste récord de fallecimientos al año por cáncer, por eso esta ley es un hito muy importante para el país, pero sobre todo para los pacientes que no solo sufren la enfermedad, sino que también el deterioro económico que conlleva", señaló al momento de la aprobación del cuerpo legal el ministro de Salud, Enrique Paris.

VOCES EXPERTAS

Quien dirigía al Ministerio de Salud al momento del lanzamiento del Plan Nacional de Cáncer hace dos años, Emilio Santelices, valoró la concreción de uno de los principales puntos en los que basó su gestión al frente del Minsal durante quince meses.

Emilio Santelices, exministro de Salud. / Agencia Aton

"Partimos con ese plan para adelantarnos a la ley, lo que significó asegurar importantes recursos vía presupuesto nacional. Y fijamos tres ejes de trabajo: primero promoción, educación y prevención; luego cuidados paliativos, y por último el mejoramiento de la red oncológica. Me llena de satisfacción que por fin se haya llegado a la Ley del Cáncer, que quedará como un legado para el país", precisó el exsecretario de Estado.

El doctor Emilio Santelices destacó el hecho de que "por medio de la ley será creada una red de centros de oncología a nivel nacional, además de estructurar un registro de pacientes. La inteligencia artificial será vital tanto para el diagnóstico precoz como para que quienes ya estén confirmados con la enfermedad dispongan de atenciones accesibles, oportunas y de calidad. Y también es digna de destacar la meta de formar especialistas oncólogos, de los que hay déficit pues tenemos 150 y necesitamos 400".

Oncólogo Luis Villanueva.

Desde la Fundación Arturo Lopez Pérez, que atiende a pacientes con cáncer, el presidente de la Sociedad Chilena de Oncología, Luis Villanueva, dijo que "recibimos junto a la comunidad médica con gran entusiasmo esta noticia, pues esperamos durante muchos años esta Ley de Cáncer. Así habrá un marco legal a todas las acciones que tengan que ver con el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la prevención y los cuidados paliativos de los pacientes. Eso nos otorga herramientas invaluables para entregarlas a nuestros pacientes".

El especialista agregó que "así construimos una sociedad mucho más justa en lo relativo a la salud, disminuyendo las brechas que provoca este tipo de enfermedad. Por ejemplo, la Red Oncológica Nacional hará que los pacientes no viajen grandes distancias para ser atendidos. Habrá algunos centros de alta especialidad en las macrozonas. También es vital la formación y capacitación de profesionales. Y habrá Guías Clínicas sobre cada patología, lo que hará que la gente tenga las mismas oportunidades de tratamiento".

LA VOZ DE LA SENADORA CAROLINA GOIC

La senadora DC Carolina Goic se involucró con todo en la tarea de lograr la concreción de la ley. Y cómo no iba a hacerlo, si en 2012, cuando era diputada, fue diagnosticada de cáncer linfático. Y hace justo poco más de ocho años inició sus sesiones de quimioterapia en la Fundación Arturo López Pérez.

Ya recuperada de la enfermedad, la parlamentaria no ocultó su alegría por la norma legal que pronto entrará en vigencia.

Senadora Carolina Goic.

"Estas son las leyes que le dan sentido a que una esté en el Congreso, más aún al involucrarme en una causa que me compromete de forma muy profunda… Cuando recibí las bases de la Ley del Cáncer venía saliendo de mi propio tratamiento, de conocer de primera fuente la inequidad que existe y a gente que no podía acceder a los tratamientos. Yo tuve la ventaja de contar con cariño, con un diagnóstico oportuno y con la suerte de no tener miedo de perder mi trabajo. Y eso es lo que quiero para todos. Si pude volver al Parlamento tras superar mi cáncer era obvio que debía ser voz de quienes ni siquiera pueden demandar su derecho a la salud. Por eso en lo personal esta ley significa cerrar un ciclo".

La parlamentaria por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena añadió que "el esfuerzo de tantos años hoy tiene su recompensa, y aunque no serán resueltos todos los problemas y no se consiguió todo lo que queríamos, es un paso muy importante que nos permite instalar de forma permanente una política pública que se hace cargo de lo dramático que es el cáncer en Chile. Se podrá salvar vidas, lo que es un triunfo de las asociaciones de pacientes y muestra lo que se puede lograr cuando todos trabajamos juntos. Hay 60 mil millones de pesos que nos permitirán financiar tratamientos que no están cubiertos".

TELEMEDICINA PARA COMBATIR AL CÁNCER

Uno de los puntos que distingue a la flamante Ley del Cáncer es la posibilidad de que el Minsal recurra a entidades públicas y privadas con temáticas relacionadas a la enfermedad.

Y una posibilidad que se presenta a la mano es la que ofrece la empresa Protiviti-ITMS, que dispone de un servicio de telemedicina adecuado a la realidad sanitaria del país y cuenta con las capacidades para brindar soluciones inmediatas a lo requerido en la ley.

Alejandra Cordero, directora vertical de salud de la compañía, explicó que "hoy es factible implementar completamente los modelos que se definan para cada una de las etapas del proceso de atención de las patologías oncológicas, haciendo uso de la más alta tecnología, como inteligencia artificial, plataformas de amplia capacidad y flexibilidad, dispositivos médicos y big data. Incorporamos el recurso humano capacitado y aseguramos un servicio de calidad, que cuenta con la oportunidad y seguridad para la población. La tecnología que hoy se encuentra disponible, sumada a modelos funcionales optimizados e integrados, deberían asegurar el acceso, oportunidad y calidad de servicios de salud que la población espera en este ámbito".

HITOS DE LA LEY

1.- Planes quinquenales

El Plan Nacional de Cáncer tendrá metas a cinco años, que irán siendo evaluadas. Por medio de él se dispondrá de objetivos estratégicos, líneas de acción, metas e indicadores de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación, formación y capacitación de recursos humanos, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer, con un enfoque de atención integral de la persona y su familia.

2.- Centros de Atención Primarios

Se aporta recursos para la prevención, educación y detección precoz del cáncer. En esto es vital el diseño, ejecución y evaluación de programas de prevención de factores de riesgo (como el cese del consumo de productos de tabaco y sus derivados), promoviendo en los Centros de Atención Primarios tratamientos para la rehabilitación y superación de la dependencia.

Las mujeres expuestas a un alto nivel de luz artificial tienen más probabilidades de tener cáncer de mama, según estudio Vivir en grandes ciudades sería más riesgoso, ya que, aparte de las luces, la contaminación del aire también influye en esta enfermedad.

3.- Protección laboral

Gracias a la ley ningún empleador podrá condicionar la contratación de un trabajador, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, al hecho de no padecer o no haber padecido cáncer, ni exigir para dichos fines certificado o exámenes. Además, el despido de por el padecimiento de cáncer es declarado y grave.

4.- Gran red nacional

Se dispone la creación de una Red Oncológica Nacional, que a través del Plan tendrá un programa de normalización de los centros oncológicos existentes y de creación de nuevos centros en la Red Asistencial de Salud, de acuerdo a los recursos que disponga para estos efectos la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año.

5.- El recurso humano

Se considera una política de formación de recursos humanos para el tratamiento del cáncer, considerando a especialistas médicos, profesionales de la salud e investigadores en la materia. También se contempla programas de capacitación o acompañamiento para las familias y personas que se encuentren a cargo de quienes padezcan la enfermedad, y medidas de difusión que digan relación con la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento e investigación del cáncer, y con el modo de enfrentar sus consecuencias económicas y sociales.

El descubrimiento que podría cambiar todo: el resfrío común podría ser la clave para encontrar la cura del cáncer Noticias realmente alentadoras.

6.- Los pacientes

Se estructura un Registro de Pacientes, donde la inteligencia artificial será vital tanto para el diagnóstico precoz como para quienes ya estén confirmados dispongan de atenciones accesibles, oportunas y de calidad.

7.- Más convenios

Se faculta al Minsal a suscribir convenios o instancias de coordinación con entidades públicas y privadas para abordar distintos puntos que conlleva el Plan Nacional.

8.- Nueva Comisión

Creación de la Comisión Nacional del Cáncer, encargada, entre otras funciones, de asesorar al Minsal en la formulación de políticas, en la investigación científica y en la implementación de estrategias y prácticas de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.

Esposo de ministra Hutt muere tras perder lucha contra el cáncer Felipe Cossio falleció este miércoles por cáncer de páncreas. La titular de Transportes y Telecomunicaciones se tomará unos días de duelo.

9.-El financiamiento

Nace el Fondo Nacional del Cáncer, para financiar total o parcialmente programas y proyectos relacionados con la investigación, estudio, evaluación, promoción, desarrollo de iniciativas para la prevención, vigilancia y pesquisa del cáncer. Sus fondos saldrán del Presupuestos nacional; de aportes provenientes de la cooperación internacional; de dineros que lleguen de donaciones, herencias o legados, y de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que los Consejos Regionales asignen.

10.- Estandarización del trabajo

Se establece la existencia de guías de práctica clínica para el tratamiento de los distintos tipos de cáncer y patologías asociadas, las que serán aprobadas por el Ministerio de Salud y deberán ser concordantes con el Plan Nacional de Cáncer.

Inmunoterapia, el nuevo pilar en la lucha contra el cáncer El director del Centro Clínico Recell, doctor Ramón Gutiérrez, nos entrega una amplia visión de este tratamiento no convencional, que en los últimos años ha logrado grandes resultados en el tratamiento y cura de esta mortal patología.

Revisa las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera aquí: