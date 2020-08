Evelyn Matthei: "En el caso de Alemania yo me defino más como Merkel, en Francia como Macron"

La alcalde de Providencia, Evelyn Matthei, volvió a referirse este miércoles sobre su par de Las Condes Joaquín Lavín, quien se tildó como "socialdemócrata".

¿Se desató la campaña?: Matthei critica a Lavín y lo acusa de populista "El camino de decir cualquier cosa para ser el popular y ganar una elección es muy peligro, eso es populismo y le hace mucho daño a los países", dijo la alcaldesa de Providencia.

En entrevista con Radio Infinita, la edil señaló que "siempre he dicho que los extremos a mi me ponen muy incómoda. No creo que Chile ni ningún país en realidad sea de blanco y negro, es mucho más de grises y efectivamente esas visiones se complementan y pueden trabajar juntos. Distinto es catalogarse uno mismo como socialdemócrata, eso es básicamente ser PPD".

"Claramente él sabe leer la sociedad, eso es un gran mérito. Yo también quiero señalar que yo no estoy con un ánimo de estar aquí destruyendo a nadie ni quitando méritos. Lo que si considero es que también hay que ser super cuidadoso con lo que uno dice, porque ¿Qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia es básicamente el PPD, el Partido Socialista, una parte de la Democracia Cristiana, etcétera", expresó.

"Una cosa es leer a la gente, y otra cosa es en el fondo ser algo que no se es, o tratar de ser o tratar de aparentar algo que no se es. Eso para mí, básicamente es estar dispuesto a dar concesiones importantes a cambio de ser popular y eso es obviamente populismo", indicó.

Finalmente, respecto a sus referentes en política, Matthei indicó que "en el caso de Alemania yo me defino más como Merkel, en el caso de España como del Partido Popular, en el caso de Francia, Macron".

Sobre Estados Unidos, manifestó que "nunca ha tenido una visión social que a mi me parezca que sea razonable. Hay muchísimos, hay millones de personas en EEUU que efectivamente no tienen acceso a salud. Eso no es lo que yo quiero para Chile".