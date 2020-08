Ministro Monckeberg se define como "socialcristiano" y afirma que votará Apruebo en el plebiscito

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, se definió esta mañana como "socialcristiano" y reiteró que votará Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre.

Frente a las palabras del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien el fin de semana se identificó como socialdemócrata, el titular de la Segpres señaló que en Chile Vamos conviven muchos grupos con "ciertos mínimos comunes".

"A mí me encanta la coalición -y aquí hablo para el pasado- que conformamos hace ya cuatro o cinco años que es Chile Vamos y que permitió llegar al gobierno… con problemas, dificultades, con aciertos, con virtudes, como son todas las coaliciones, como son todas las organizaciones. Y en esa coalición caben muchos y evidentemente hay ciertos mínimos comunes", dijo Monckeberg en Radio Universo.

"Yo me considero una persona más bien amante de nuestro país y si me pide, si me exige definirme, más bien la otra cara de la moneda, más bien socialcristiano", señaló.

"Creo mucho en la cultura cristiano-occidental, creo mucho en la libertad de las personas, pero también creo que el Estado tiene que jugar un rol para poder proteger a las personas cuando se hace muy necesario o cuando hay que regular ciertas acciones, si no se producen abusos a las personas. Así me defino yo", argumentó.

Consultado por su opción frente al plebiscito, Monckeberg ratificó que votará Apruebo. "Eso es sabido. Yo lo dije hace tiempo, lo dije hace rato. Yo estoy por el Apruebo y creo que el Gobierno puede llevar adelante un tremendo proceso y conducirlo -lo está haciendo- de buena manera", explicó.

Votación de los contagiados por covid

El secretario de Estado también entró al debate por la votación de los contagiados por covid-19 o de los denominados contactos estrechos. Al respecto, Monckeberg afirmó que "la respuesta oficial la tiene que dar el Servicio Electoral".

Sin embargo, también planteó que en caso de estar contagiado no concurriría a votar. "La persona que está contagiada hoy día una tiene excusa legal porque está enferma, tiene fuerza mayor, está impedida de ir a votar", dijo.

"Si usted me pregunta hoy día, Cristián Monckeberg, si yo estuviese contagiado de covid -ojalá que no, ya estuve una vez y afortunadamente fue leve- y estoy enfermo en mi casa con cuarentena, yo no iría a votar", estableció.

"Lógicamente me encantaría ir a votar, nunca he dejado de votar en ninguna elección, pero no podría ir a votar porque estoy poniendo en riesgo mi salud y la del resto", profundizó.

"¿Y en caso de ser asintomático o contacto estrecho? Tampoco iría porque hay que tener responsabilidad con el entorno", sentenció.