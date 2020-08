"Suplicaré si es necesario": Pamela Jiles defiende nuevo "10%" y dice que le "importa un bledo" la opinión del Gobierno

Con uñas y dientes la diputada Pamela Jiles defenderá el proyecto que permite un nuevo retiro desde el fondo de pensiones. Todo, porque considera que el Gobierno no se ha hecho cargo de la crisis que enfrentan miles de familias.

En entrevista con Publimetro, la parlamentaria desmenuzó los objetivos de la iniciativa.

– ¿Cuáles son las motivaciones tras la presentación de este proyecto de un segundo retiro de fondos?

Presenté una reforma constitucional transitoria por la negligencia del gobierno que se niega a cumplir su obligación en la gravísima situación que afecta a las familias chilenas. Este drama va empeorando respecto del momento en que aprobamos el primer retiro. Hay más de dos millones de cesantes, miles de contagios, más de 10 millones de chilenos confinados con hambre y deudas crecientes.

Este segundo retiro puede beneficiar a más de tres millones seiscientas mil familias que no han recibido ayuda suficiente del Estado ni la van a recibir. Tienen el derecho a usar sus fondos, dado el estado actual de la crisis y la negligencia del gobierno que no ha sido capaz de cumplir su obligación constitucional. No garantizan la vida y la seguridad de los ciudadanos entregando una renta universal de emergencia de sobre 500 mil pesos mensuales.

-Ese dinero es de las personas, pero ¿No debería existir mayor apoyo estatal? ¿Insistirán en que el Gobierno debería reintegrar los fondos?

Por supuesto que insistimos y lo seguiremos haciendo sin descanso. Pero si el Gobierno no cumple su obligación, yo no me voy a quedar mirando la desesperación de la gente. Es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible por proteger a la ciudadanía abandonada por el Estado. Al menos intentaremos salvarlos.

El proyecto es lo único que puedo hacer con los instrumentos legislativas que tenemos los parlamentarios, frente al vacío de políticas públicas adecuadas. El gobierno declara que es inoportuno este segundo retiro. Yo creo que es inoportuno que la gente esté desprotegida. Y me importa un bledo lo que opina el gobierno. Lo que me interesa es mi pueblo que está sufriendo, mientras el Ejecutivo no hace nada por llegar con una ayuda concreta. Mientras el Presidente y sus ministros están con los pies arriba del escritorio opinando a través de la prensa, yo actúo en favor de las personas.

¿Y el proyecto de Pamela Jiles tiene apoyo?

-¿Cree que sus colegas parlamentarios lo van a apoyar? Porque el recibimiento, al igual que con el primer proyecto, fue tibio. La presión ciudadana los llevó a aprobar.

Propongo que la entrega de fondos se haga en una sola cuota y que los fondos de los deudores de alimentos sean embargables, Que pasen más directamente a las madres que crían solas y a sus hijos. Lo determinante será que las personas se hagan escuchar, que implementen la presión necesaria para que este segundo retiro se tramite.

Recordemos que los “expertos economistas” de la derecha y la izquierda, señalaron a coro que el país se iba a acabar con el primer retiro de fondos. La alcaldesa Matthei auguró que se iba a incendiar Chile si se aprobaba. También hay que recordar que una vez aprobado, políticos, candidatos y hasta los dueños de los bancos manifestaron que este retiro fue beneficioso para la economía.

Aquí interesa el clamor de las personas que tendrán que hacer saber su opinión al Parlamento, a la oposición, a la “derecha democrática”, que se cuadró con los votos necesarios para el primer retiro, y por supuesto, al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado Matías Walker, que puede ponerlo en tabla mañana mismo si lo decide.

-Algunos dijeron que el "miedo" a un "segundo estallido" los hizo mostrarse a favor.

Es deber del gobierno garantizar el bienestar de las familias chilenas. El Presidente tiene todas las facultades y herramientas para entregar la ayuda para combatir el hambre y la desesperación de millones de chilenos. Estamos en las manos de un desgobierno que simplemente se sentó a mirar cómo sufre la gente, sin implementar soluciones concretas y efectivas. No han sido capaces siquiera de repartir cajas de comida con alguna eficiencia.

Quienes se oponen a Jiles y están por la negativa

-¿Cree que esconden una idea de mantener el sistema tal como está?

Estamos llegando al plazo final de la entrega de los fondos de cesantía. La gente no tiene a qué recurrir. Y no todas las AFP han cumplido con la ley ni han sido eficientes. Estas semanas hemos tenido que oficiar a la Contraloría, al Ministerio del Trabajo y a la Superintendencia de Pensiones para que hagan su trabajo y garantice la entrega de dineros. Mientras, la ministra sigue copuchando desde su casa sobre si las personas compran plasmas. Está convertida en opinóloga sobre en qué gastan los chilenos su dinero, en vez de estar ella en las enormes colas de las AFP, apoyando a las personas que pasan horas sin que les entreguen su plata.

-¿Qué le diría a esos diputados de derecha que ven este proyecto un 'aprovechamiento político'?

Me concentro en que ahora la gente exija su derecho, que se hagan escuchar, que se ponga en tabla el proyecto. Hablaré con cada parlamentario, argumentaré, convenceré y suplicaré si es necesario. Les diré que si el gobierno entrega una renta básica para todas las familias chilenas, sobre los 500 mil pesos, esta discusión no existiría.

Por supuesto que sería mejor usar recursos del Estado, sin tener que recurrir a los ahorros previsionales. Pero eso no ocurrió en cinco meses y me temo que no va a ocurrir. Cada parlamentario tiene que decidir qué hace en esta encrucijada. Esta diputada -y me da la impresión que muchos diputados que votaron a favor del primer retiro- haremos todo lo que sea necesario para que la gente no pase hambre.