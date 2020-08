Fondos de Pensiones: Ley para un segundo "10%" desordena al Congreso

Tal como sucedió cuando se presentó el primer proyecto para que cotizantes pudiesen obtener el 10% de sus ahorros previsionales, las iniciativas que buscan un segundo retiro desde los fondos de pensiones, fueron recibidas con distancia en el Congreso. Esto, a pesar de que la primera moción se aprobó con amplia mayoría y a que usuarios en redes sociales volvieron a manifestar su anhelo.

La jornada del lunes el independiente Karim Bianchi presentó un documento en esa línea, y lo mismo hizo la diputada Pamela Jiles (PH). Si bien cada uno suscribe el proyecto del otro, y términos generales tienen el mismo objetivo, son mociones diferentes.

"Esta nueva iniciativa viene a consagrar el derechos de propiedad respecto de los fondos. No sólo se podrá hacer el retiro producto de necesidades de la pandemia, ya que ahora no se fija un tiempo para pedir ese dinero. Además, se da la posibilidad de reintegrar el dinero, para que la persona, en un periodo de vacas gordas, pueda volver a poner la plata en su cuenta", explicó Bianchi a Publimetro, agregando que a quienes se le adeude pensión alimenticia, podrían pedir directamente que se le traspasen los fondos.

En el mismo sentido, Jiles sostuvo dentro de las motivaciones para presentar la moción está "la negligencia del gobierno que se niega a cumplir su obligación en la gravísima situación que afecta a las familias chilenas. Este drama va empeorando respecto del momento en que aprobamos el primer retiro, con más de dos millones de cesantes, miles de contagios, más de 10 millones de chilenos confinados con hambre y deudas crecientes".

Sin embargo, otros representantes de la oposición no se mostraron muy convencidos. Alejandra Sepúlveda (FRVS) no se cerró al debate, pero advirtió que primero hay que evaluar el proceso del primer retiro, que por lo demás, sigue en curso. Y con una mirada más negativa , Matías Walker (DC), tildó las iniciativas de "inoportunas". "Dijimos que el retiro iba a ser excepcional (…) esto no favorecería a los más vulnerables", complementó.

Y en el oficialismo también están divididos. Mientras el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) se negó a avanzar en esa idea, deslizando que las intención tras ella es "aprovechamiento político", el RN Gonzalo Fuenzalida desdramatizó las posibles consecuencias. "Puede ser", indicó. Pero primero pidió consensuar una fórmula que permita que el dinero ya retirado pueda ser devuelto a cada cotizante. Para él, "fue un préstamo" ante la ineficiencia de las medidas estatales. "Hay que devolver ese dinero. Eso es lo justo", recalcó.

Junto a Alejandro Santana (RN), Fuenzalida trabaja en una propuesta para que, a través de un impuesto específico y transitorio, se recaude el total de lo solicitado a las AFP. La idea, comentó a Publimetro, es que una vez terminado el primer proceso de retiro, se de un plazo de un año para reunir el dinero. Y luego, a través del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, se pueda solicitar la devolución. Esperan, además, que esto quede consagrado en la reforma a las AFP.

Administradoras de Pensiones piden ir al fondo

A quien no le gustó nada la idea de un nuevo retiro fue al gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. En el seminario "El Futuro de las pensiones en Latinoamérica", organizado por Diario Financiero, indicó que los mencionados proyectos, al igual que el que propone la expropiación de los fondos "erosionan la discusión".

Si bien reconoció que el primer proyecto del 10% permitió a las AFP conectarse con sus afiliados, Larraín reprochó que no se establecieran mecanismos de compensación. Y advirtió: "Los sistemas de pensiones en el mundo siempre van a estar expuestos a riesgos, sobre todo desde el poder político. Se ha acumulado mucho dinero en los fondos, y hay muchas personas que les gustaría ocupar ese dinero con fines políticos".

Considerando que está en pleno debate la reforma al sistema, el gerente general de las administradoras de pensiones, pidió llevar la discusión en un marco donde se respete la norma.