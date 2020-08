Plebiscito: Servel descarta voto presencial de personas contagiadas con coronavirus

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, descartó que las personas contagiadas con coronavirus puedan votar de forma presencial en el plebiscito del 25 de octubre.

“En ningún caso, personas con covid positivo van a concurrir a ejercer su voto en locales de votación”, dijo Santamaría en entrevista con Tele13 Radio.

“Eso no va a ocurrir de ninguna manera, porque se había estudiado la posibilidad de una franja al final de la votación como en Corea, pero no. Eso no va a ocurrir, las personas pueden tener la seguridad de que personas con covid positivo no van a concurrir a los locales de votación”.

El ministro de Salud Enrique Paris, sostuvo a Publimetro que las personas contagiadas no deberían asistir a locales de votación.

Agregando que esta determinación “me hace sentido después de haber comprobado -que así como hemos visto solidaridad en otros desastres que hemos vivido- la inhumanidad que tiene esta sociedad que hemos construido entre todos”.

No obstante, no descartó la posibilidad de ver una fórmula para la participación de este grupo en próximas elecciones. "Las personas que hoy están con covid positivo pudiesen inscribirse, por ejemplo, renunciando al derecho al secreto que le da la ley de derechos y deberes del paciente y la ley de protección de datos”.