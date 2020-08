Líder de los camioneros y riesgo de desabastecimiento: "Los responsables son el Gobierno, el poder legislativo y el poder judicial"

Segunda jornada de paro nacional de los camioneros y las posturas con el Gobierno siguen lejanas. Así lo manifestó Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile.

Tras sostener reuniones con el Ejecutivo, Pérez sostuvo este viernes en entrevista con Radio Pauta que "la propuesta que recibimos no contemplaba soluciones concretas, así que quedamos de acuerdo con el Gobierno y las personas que están elaborando este protocolo que enviáramos nosotros la propuesta de modo de acercar posiciones".

"Nosotros no estamos pidiendo ningún proyecto de ley. Nosotros lo que estamos pidiendo es una solución a la gravedad de la situación, particularmente en la macrozona sur, donde hemos sido muy dañados. Nos han quemado, nos han baleado", argumentó.

Las acciones de los camioneros se han concentrado principalmente en las regiones de Valparaíso, Los Lagos, La Araucanía y Biobío 👇 Posted by Publimetro Chile on Friday, August 28, 2020

Además, Pérez hizo un emplazamiento a los tres poderes del Estado. "Hoy Chile tiene tres camiones con tres conductores: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y lo concreto es que a estos tres conductores que llevan una carga maravillosa, que somos 18 millones de personas, se les está cayendo la carga. Tienen una carga mal estibada".

"Tienen que tomar conciencia que estos tres camiones, con los tres volantes, tienen ellos que ponerse de acuerdo para que no se les caiga la carga, para que no se dañe la carga. Eso es lo que estamos pidiendo, cómo no se va a entender que es algo tan simple", continuó.

Ante el riesgo de desabastecimiento por la extensión que pueda tener el paro, Sergio Pérez sostuvo que "los responsables del abastecimiento, de mantener la cadena alimentaria principalmente es de estos tres conductores que tienen que entregarnos seguridad, tienen que asegurar nuestra vida, nuestro libre tránsito (…) No sé cómo explicarlo, pero los responsables del problema son el Gobierno, el poder legislativo y el poder judicial. Ellos son los responsables, no nosotros".