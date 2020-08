Descartado: no se levantará cuarentena para que pacientes con coronavirus voten en el plebiscito

El ministro de Salud, Enrique Paris, descartó que se levante la cuarentena para los pacientes contagiados con covid-19 puedan votar en el Plebiscito del 25 de octubre.

“La Constitución asegura el derecho a voto a todos los ciudadanos de la República, eso es indesmentible. No podemos estar en contra del derecho a voto y nunca hemos estado en contra de ese derecho”, argumentó el secretario de Estado al ser consultado si habrá una salida sanitaria respecto de que los pacientes contagiados puedan salir a votar.

En esa línea, precisó que “sólo nos corresponde velar por la salud de los ciudadanos, en ese sentido, en cuarentena los pacientes deben guardar la cuarentena. Si la solución es el voto a domicilio, eso depende de la necesaria modificación de las leyes y de la capacidad que tenga el Servel, nosotros no podemos levantar la cuarentena, porque esa medida se toma en base a criterios médicos”.

Ministro @DrEnriqueParis: "Nos corresponde velar por la salud de la ciudadanía y en cuarentena, los pacientes deben respetar la cuarentena y medidas implementadas, otro cambio como el voto a distancia depende de la legislación y del @ServelChile".

Por lo mismo, enfatizó que “no creo que por un día haya un cambio significativo que podamos levantar la cuarentena”.

Al mismo tiempo, la autoridad de Salud explicó que “estando en cuarentena es como tener una neumonía, es como tener sarampión, es como tener apendicitis, por lo tanto, el paciente debe estar en su casa, en reposo, está con licencia médica”.

“No nos parece correcto que desgraciadamente pueda salir a votar, a no ser que como lo han propuesto algunas entidades exista un voto a domicilio, para eso hay que promulgar una ley, y eso no me corresponde a mí opinar sobre ese punto”, enfatizó Paris.