Estudio del Mineduc y el Banco Mundial: Los estudiantes del país podrían perder hasta el 88% de los aprendizajes de un año

“Impacto del covid-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en Chile”, es el nombre de un reciente estudio presentado por el Banco Mundial y el Ministerio de Educación (Mineduc).

La investigación buscó establecer, como lo señala su bombre, el impacto de la pandemia en el sistema educativo. Así como también, la efectividad de las medidas de mitigación, entre otros. ¿Resultado? Se constató un retroceso evidente de éstos.

Diferencias según quintil socioeconómico

Según el informe, en el caso de que la interrupción de clases presenciales se prolongue por 10 meses (todo el año escolar), los estudiantes de Chile podrían perder, en promedio un 88% de los aprendizajes de un año.

La pérdida de estos conocimientos, además, da cuenta de la desigualdad en la educación, según sector socioeconómico. Los estudiantes de menores recursos (quintil 1) podrían perder, en promedio, un 95% de sus aprendizajes. Mientras que los estudiantes de mayores recursos (quintil 5), podrían perder un 64%.

Educación a distancia solo mitiga el efecto en un 6%

La escolaridad, en el escenario donde la interrupción de clases presenciales se prolongue por 10 meses, podría caer de 9,6 años a 8,3 años. Es decir, presentaría un retroceso de 1,3 años. Esta pérdida es superior a la reducción de un año completo.

En el informe se explica que “el cierre de las escuelas no solo impacta en la pérdida de aprendizajes durante el año, sino que también genera la pérdida de conocimientos adquiridos previamente”. ¿Es efectiva la educación a distancia? Al parecer, no. El estudio del Banco Mundial y el Mineduc señala que “la educación a distancia podría mitigar sólo un 6% el efecto del cierre de escuelas, en el escenario de que no hay clases presenciales en todo el año”. “Para aquellos que asisten a establecimientos particulares pagados, la educación a distancia podría mitigar un 35% del efecto”, agregan.

"Las clases presenciales son el mejor antídoto"

El estudio destaca que la sociedad nacional aún está a tiempo para mitigar las pérdidas educativas de corto y largo plazo. Para ello, es importante identificar las pérdidas en los niveles de aprendizaje de los alumnos una vez que el sistema educativo se reestablezca y desarrollar desde ya estrategias de reforzamiento educativo para alumnos de diferentes niveles.

“Este es un estudio duro y que nos pone un desafío no sólo como Mineduc, sino como sociedad”, dijo el ministro de Educación, Raúl Figueroa. “Todos sabemos y es transversalmente aceptado que las clases presenciales son el mejor antídoto para enfrentar esta crisis en materia educacional, pero mientras no se pueda volver en algunos lugares vamos a trabajar por mitigar lo más posible estas consecuencias”, aseguró la autoridad.

"Deben tomar acciones para mitigar estos efectos"

Por parte del Banco Mundial, João Pedro Azevedo, Economista Principal de Educación de la entidad, destacó que “el país debe hacer todo lo posible para reducir estas pérdidas en educación, tomando acciones para mitigarlas mientras los colegios están cerrados y remediarlas una vez que reabran”.

Asimismo, Emanuela Di Gropello, Gerente de Educación para América Latina del Banco Mundial agregó que “esta crisis puede también ser una oportunidad para fortalecer los sistemas educativos, mediante la construcción de un sistema más resiliente y flexible a las necesidades de los alumnos". "Esto lo pueden hacer integrando las innovaciones tecnológicas desarrolladas durante la crisis para responder mejor a las necesidades de los grupos más vulnerables y de estudiantes con distintos niveles de aprendizaje", concluyó.

Colegio de profesores: “Descubrieron América en el mapa”

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó duramente el informe presentado por el Banco Mundial y el Mineduc. A través de un video, enviado a Publimetro, el dirigente señaló que en el informe“ señalan que están los estudiantes y los alumnos afectados por la no realización de clases presenciales por el cierre de los colegios por pandemia”.

“La verdad es que lo que han hecho es descubrir América en el mapa”, criticó. “La comunidad educativa y sobre todo los profesionales de la educación no requerimos que venga un abogado y un economista a decirnos que esta situación”, enfaticó. Para el dirigente, “el tema es otro”.

"No están las condiciones"

“El tema es por qué están suspendidas las clases. Las clases están suspendidas porque hay una pandemia mundial”, destacó.”La pregunta es si acaso estamos en condiciones en e corto plazo de retomar las clases presenciales como pretende el ministro de Educación. Y nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no están esas condiciones”, concluye el dirigente.