Evelyn Matthei salió al camino de Joaquín Lavín a La Moneda: la UDI valora "tener dos liderazgos potentes"

Luego que la alcaldesa de Providencia revelara su intención de ser candidata a la presidencia en las próximas elecciones para el sillón de La Moneda, la UDI se apuró en validar ese deseo de Evelyn Matthei, quien había adelantado en una entrevista que "si, voy de candidata a la Presidencia… Estoy absolutamente disponible para ser candidata presidencial".

La determinación de Matthei pareció agilizarse más tras la aparición de Joaquín Lavín en el espectro político con un planteamiento "socialdemócrata" y una propuesta de "convivencia nacional", según su definición, sin identificaciones partidarias con la derecha o la izquierda.

Luego de la afirmación de la jefa comunal de Providencia, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe aseveró que "para la UDI es muy bueno tener distintos liderazgos que quieran ser candidatos presidenciales. Creo que eso habla de la fortaleza de un partido y por lo tanto me parece que si bien, aún no es tiempo de definir candidaturas presidenciales, me parece que es una fortaleza el tener dos liderazgos potentes como Joaquín Lavín y ella", sostuvo en conversación con Emol.