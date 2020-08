Cyberday: ¿Qué hacer si la tarjeta te cobró, pero no se procesó el pago?

El cyberday es un día donde grandes ofertas se toman Internet. O al menos esa es la idea. ¿El problema? Internet suele colapsar. Páginas que "se caen", largas filas virtuales y complicaciones en los pagos suelen ser parte del panorama.

¿Te ha pasado que pagas algo y justo en ese instante se cae la página web? ¿Debes volver a pagar? ¿Lo procesó el banco? Esta y otras dudas fueron aclaradas por Alexandre Nardy, managing director de Fico.

El especialista en soluciones de software, finanzas y plataformas de este tipo nos explica que "además de eventuales problemas sistémicos en la misma tienda electrónica, el mayor problema es la dimensión de la red en Chile".

Un Internet débil

"En condiciones normales, la red opera bajo un cierto margen por encima del tráfico de datos, pero en fechas especiales, tales como el Cyber Monday o el Black Friday, adonde estos volúmenes se explotan casi que, de manera exponencial, la red los soporta y colapsa", agregó el especialista.

"También los proveedores de red necesitan invertir, pero la pregunta que es común en Chile es, ¿vale la pena invertir en una infraestructura carísima por 2 o 3 días de pico al año?", señaló. Al parecer, no se hace esta inversión.

Lo más complejo

Nardo señala que "al ingresar los detalles de pago y hacer clic en "pagar", comienza un proceso con una serie de eventos complejos por parte del comercio electrónico". "Estos eventos involucran varias validaciones e interacciones con otros participantes, como es el caso de los adquirentes de transacciones", apunta.

Según el representante de Fico, "una vez que se inicia este proceso, terminará con éxito o con falla. Solo después de esta ejecución, el e-commerce presenta un mensaje con su resultado, o sea, si el cliente abandona el sitio después de hacer clic en "pagar", se ejecutará el proceso de cualquier manera".

¿Perdemos la paciencia?

Nardy señaló que "hay estudios que dicen que los usuarios pierden la paciencia cuando una página tarda más de 2 segundos en mostrarse. En estas situaciones, es normal que el usuario termine intentando cargar la página nuevamente con la esperanza de que luego se presente la página. Al intentar cargar esta página nuevamente, el sistema de comercio electrónico inicia una nueva transacción, que da como resultado transacciones duplicadas".

"Existen varias técnicas para solucionar este tipo de situación. Desde el punto de vista de la asignación de recursos, uno de ellos consiste en utilizar un proveedor de infraestructura con capacidad elástica de dimensionamiento, lo que implica la asignación dinámica de recursos según la demanda", recomendó a las tiendas.

¿Qué puede hacer el consumidor?

Hay tres puntos que el consumidor necesita tener en cuenta.

Primero:

Programarse para hacer sus compras con anticipación y tener paciencia, pues las situaciones de instabilidad y problemas de conexión van a pasar.

Segundo:

Tener el máximo cuidado accediendo solamente a web sitios conocidos y seguros, desconfiando siempre de ofertas “muy generosas”, pues los estafadores sacan provecho de estas fechas.

Tercero:

Considerando un problema de colapso de la red, un problema a considerar son las posibles transacciones duplicadas, y para evitarlas, el ideal es esperar por un mensaje de confirmación de pago realizado antes de intentar ejecutar la compra nuevamente. En el caso de duda o retorno de mensajes de compra no efectiva, pago no realizado, o en errores como “time-out” o de transacción rechazada, es recomendable que el cliente intente confirmar con su banco o emisor de tarjeta, si la transacción ha sido exitosa, pues esto le ahorrará tiempo teniendo que anular una de ellas. En el caso de que la transacción no haya sido procesada, entonces, paciencia y solo hay que intentar otra vez.