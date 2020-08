Impacto en Houston: encuentran cuerpo de niña de dos años en un pantano

El cadáver de una niña de dos años fue encontrado en un pantano de Houston, quien había sido reportada desaparecida por su familia.

La Oficina Forense identificó oficialmente los restos como los de Maliyah Bass, sin esclarecer la causa de defunción.

El jefe de la policía de Houston Art Acevedo indicó que se sospecha de un crimen, y que el caso se está investigando como un homicidio. Hasta ahora nadie ha sido detenido.

El sábado, familiares y amigos de Maliyah realizaron una vigilia en su memoria.

“Yo sé que hay mucha gente adolorida, pero quiero que la ciudad de Houston sepa, hallaremos justicia para Maliyah”, expresó Rosalie Jimerson, abuela de la pequeña.

Maliyah desapareció el 22 de agosto cuando jugaba en el parque de su conjunto residencial.

WHO KILLED MALIYAH BASS? Family was extremely emotional from the moment they arrived to Brays Bayou where the body believed to be the 2-year-old was found. Maliyah’s mother’s boyfriend said, “My baby didn’t do nothing wrong.” https://t.co/JTSneM9XUw pic.twitter.com/5YESXIzxQr

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) August 24, 2020