Senador Moreira le responde con todo a Longueira: "Chile no necesita un mesías"

Pablo Longueira regresó en gloria y majestad. Aseguró que va por el apruebo y que se postulará para dirigir a la UDI. Impacto en Chile Vamos.

El senador UDI, Iván Moreira, precisó en Radio Cooperativa, que "Chile no necesita un mesías" y que es "una falta de respeto a los liderazgos internos de la UDI (…) ese tono no me gusta. Enreda a la UDI”.

El parlamentario insistió que Longueira ha irrumpido "como una suerte de Súperman que va a solucionar todos los problemas en la UDI y el país, ese tono no me gusta, porque es un tono de ninguneo a dirigentes del sector que hemos estado en la línea correcta, defendiendo al Gobierno y al país en los momentos más difíciles, cuando él estaba fuera de la política".

"No hemos tenido una buena conducción, necesitamos a alguien que ayude a unir y no a dividir", aseguró Moreira.

No obstante, también tuvo palabras para Joaquín Lavín. "Yo he tratado de entender y defender a Joaquín Lavín, pero estiró mucho el elástico con el concepto del socialdemócrata, y el elástico se anduvo cortando un poquito", dijo.