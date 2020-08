Análisis a las 7 cartas presidenciales de la "nueva derecha"

Hasta hace algunos meses, los senadores Andrés Allamand y Manuel José Ossandón eran los nombres de RN posicionados para competir -dentro de Chile Vamos- con Joaquín Lavín, el presidencial “seguro” de la UDI. Sin embargo, el desempeño que mostraron dichas figuras -y otras- durante el estallido y la crisis sanitaria, movieron las preferencias ciudadanas hacia otros “rostros”.

Así, los alcaldes ganaron terreno, desplazando el apoyo de parlamentarios, y moviendo el eje del votante objetivo del bloque hacia el centro. Al mismo tiempo, eso dio espacio para que los más tradicionales también redirigieran su intención de voto.

Así lo ve el sociólogo y decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Eugenio Guzmán. Dice que producto de la denominación “socialdemócrata” que tomó Lavín, “los más duros” de la UDI y de RN “están viendo en Evelyn Matthei una tabla de salvación”. La alcaldesa, de hecho, ayer se proclamó oficialmente en LUN como candidata presidencial.

A dichos nombres se suman el timonel del Partido Republicano, José Antonio Kast; el actual ministro de Defensa, Mario Desbordes; los senadores Felipe Kast e Iván Moreira; y al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Acá, un vistazo a los siete hecho por el director ejecutivo de Horizontal, Sebastián Izquierdo; el gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson, y por Guzmán.

Las cartas para la presidencial

Joaquín Lavín

Agencia Uno

Edad: 66 años

Origen ideológico: Gremialismo

Definición actual: Socialdemócrata

Partido: UDI

"Lejos es el más posicionado hoy, no sé cómo van a afectar sus ultimas declaraciones, ni qué efecto va a tener el plebiscito. Es bien evidente su estrategia. Es provocador en algunos temas y trata de sorprender en otros, tiene bastante experiencia en esto, esta sería la tercera vez en una presidencial" – Eugenio Guzmán.

"Junto con su vasta experiencia, la alcaldía le ha dado la ventaja de ser una cara mucho más cercana que el poder central o legislativo, respecto a los problemas cotidianos de la ciudadanía. La gran incógnita será la aceptación del electorado de centro, a medida que manifieste su opinión en ámbitos nacionales y no comunales"- Sebastián Izquierdo.

"Sí o sí va a ser candidato presidencial en la primera vuelta. Lavín desde hace tiempo viene adelantándose a los procesos políticos. Ha instalado una nueva forma de hacer política, ha sido pionero en varias fórmulas. La dificultad es que está teniendo un discurso muy de segunda vuelta, y eso podría alejarlo mucho del sector al que debe recurrir en una primera etapa. Que dijera que es socialdemócrata lo aleja de los votantes duros"- Roberto Izikson.

Evelyn Matthei

Evelyn Matthei. Aton

Edad: 66 años

Origen ideológico: Patrulla Juvenil RN

Definición actual: Centro derecha

Partido: UDI

"Ojo con ella. Es una muy buena candidata, tiene bastante carrete. En elección que se ha presentado, excepto la presidencial, ella ha sido electa, incluso cambiando de distrito. Puede ser una buena competidora. Es una persona de carácter y va saber enfrentar a Lavín, y desde ese punto de vista podría ser una tabla de salvación para los sectores más duros de Renovación Nacional"- Eugenio Guzmán.

"Al igual que Lavín, se encuentra en una plataforma local que le ha permitido conectar con las necesidades de la ciudadanía. Su carácter, mucho más frontal, llevará a varias discusiones nacionales con su contenedor de partido, para hablarle a un electorado de derecha. Sin embargo, el desafío será como conquistar al electorado de centro, y quizás su pragmatismo sin populismo podría ser un activo en contextos donde la economía se encuentra fuertemente deteriorada" – Sebastián Izquierdo.

José Antonio Kast

Agencia Uno

Edad: 54 años

Origen ideológico: Gremialismo

Definición actual: Derechista sin complejo.

Partido: Partido Republicano

"No está claro si va a participar en la primaria de Chile Vamos. No sabemos cuánto lo podría posicionar una alianza con la UDI. La UDI entiende que hay un sector que no está siendo representado. José Antonio tiene claro su mercado. Vamos a ver si el rechazo le va a permitir capitalizar esa representación" – Eugenio Guzmán.

"Valoro la consistencia en sus ideas, claramente es un candidato que busca ante todo manifestar sus convicciones. Sin embargo, en las circunstancias actuales, dicha posición dificulta el llegar a acuerdos, ámbito esencial para salir airosos de la crisis. Tengo la impresión que, en el mediano plazo, la falta de flexibilidad para llegar acuerdos, le traerá complicaciones en la valorización de la ciudadanía" – Sebastián Izquierdo.

Mario Desbordes

ATON

Edad: 51 años

Origen ideológico: RN

Definición actual: “Un gallo de derecha”

Socialcristiano

Partido: RN

"Partió muy bien, pero se debilitó y no sé si es el candidato de Renovación Nacional. Ganó espacio al criticar al Ejecutivo, eso lo fortaleció, porque era un reclamo partidario donde apelaba a las bases, pero después se fue al otro extremo. Mostró incapacidad de ordenar al partido, pero también su ambigüedad respecto del 10% y parecía que era parte de una derecha social dura"- Eugenio Guzmán.

"Lamentablemente, muchas de las propuestas esgrimidas han sido de carácter zigzagueante, cabe recordar que fue quien abrió la puerta acerca de la ayudas a las familias con los propios fondos de las personas, a semanas del acuerdo histórico celebrado entre el Gobierno y la oposición, y a poco andar, no sólo revirtió su posición respecto al 10%, sino que acepta un cargo en el oficialismo. Dudo, que ese actuar sea valorado por los electores para así lograr posicionarse en las encuestas"- Sebastián Izquierdo.

"Logró adquirir notoriedad por sus posiciones distintas a la derecha tradicional, pero el coronavirus le acomodó menos. Es un personaje atípico de la derecha. Es capaz de leer a la ciudadanía, pero aún tiene un nivel de conocimiento bajo. Que haya tomado Defensa lo aleja de una opción presidenciable en esta elección, pero, al mismo tiempo, la cartera le permite construir más conocimiento ante la opinión pública"- Roberto Izikson.

Felipe Kast

Aton

Edad: 43 años

Origen ideológico: Integró bancada RN

Movimiento Evópoli

Definición actual: Liberal

Partido: Evópoli

"Es la figura que hoy tiene Evópoli, que no tuvo un gran desempeño, obtuvieron representación pero no fue más allá. El rechazo les plantea una nueva complejidad, decía que estaba en reflexión, pero eso lo debilitó mucho. Habían intentado mostrar signos de progresismo dentro de los sectores de derecho, pero sucedió esto. Yo creo que su candidatura es para reafirmar a su partido, pero no creo que tenga mucha fuerza" – Eugenio Guzmán.

"Histórico líder de un partido pequeño pero muy exitoso. Varios de sus colaboradores se encuentran en posiciones de gran responsabilidad en el Gobierno, lo cual en términos personales, le ha salido difícil moverse con la soltura que un político requiere. Sin embargo, en el contexto del proceso constituyente tiene una ventaja ante su coalición, a raíz de las propuestas que ha venido esgrimiendo por una constitución liberal desde su candidatura presidencial pasada" – Sebastián Izquierdo.

"Se ve opacado por el protagonismo de José Antonio y es complejo llevar una campaña desde el Senado, donde eres uno más. Es un campañero, tuvo una buena primaria, pero tiene posibilidades escasas" – Roberto Izikson.

Iván Moreira

Agencia Aton

Edad: 63 años.

Origen

ideológico: Partido Nacional

Definición actual: Derecha Social

Partido: UDI

"No lo he visto en ninguna lógica presidencial. Puede ser, pero no aparece, ni antes ni ahora. Su declaración yo la veo como algo más anecdótico"- Eugenio Guzmán.

"Creo que su pronunciamiento no hay que dejar de tomarlo como una 'talla' propia de su sentido del humor. Es un personaje conocido pero no tiene ninguna posibilidad real en construir una candidatura presidencial ni en la derecha ni hacia el centro"- Roberto Izikson.

Rodolfo Carter

Aton

Edad: 49 años.

Origen ideológico: UDI

Definición actual:

Partido: Independiente

"Es local. Es un muy buen candidato, pero es local. Su nivel de conocimiento en todo el país es bajo, y te tienen que conocer". – Eugenio Guzmán.

“Es un personaje interesante, pero ocupa un espacio que está muy consolidado por Lavín. Tiene buena proyección, pero, en este momento, podría ser en una campaña senatorial o por la gobernación de la RM”. – Roberto Izikson.