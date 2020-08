Van Rysselberghe y el 25 de octubre: "Puedo no votar porque creo que es un despropósito hacer un plebiscito en estas condiciones"

Siguen las reacciones en la UDI después de que el histórico Pablo Longueira apareciera declarando su apoyo al Apruebo. La presidenta de dicho partido, Jacqueline van Rysselberghe, mostró sus diferencias con la postura del ex ministro e incluso deslizó que puede restarse del plebiscito del próximo 25 de octubre.

"Nosotros tomamos la decisión de estar por el Rechazo en un consejo general hecho en enero y fue una decisión colectiva, esa es la decisión de la UDI", partió remarcando la senadora en radio Duna.

"Para cambiar esa postura tiene que ser a través del mismo procedimiento. Sin embargo, no tenemos problemas que él (Longueira) pueda exponer su postura", continuó.

Más allá de lo anterior, Van Rysselberghe deslizó la opción de no participar en el plebiscito. "Puedo no votar porque creo que es un despropósito hacer un plebiscito en estas condiciones. Puedo llegar a esa conclusión. No he tomado ninguna decisión al respecto, estoy trabajando por el Rechazo", declaró.

"Lo que yo sé es que no voy a votar Apruebo, pero sí comparto con Pablo (Longueira) de que tenemos que reclutar los mejores constituyentes", remató.