Popular total: a joven que busca "polola inteligente" a través de ejercicios matemáticos le hablaron cerca de 400 mujeres

Todo un viral se volvió ayer una fotografía de un árbol, que tenía pegado un folleto con ejercicios matemáticos, con el siguiente titular: "Busco polola inteligente".

Un joven de 19 años publicó una serie de ejercicios matemáticos, cuyos resultados daban su teléfono celular…para que las damiselas que lograban resolver los problemas, se contactaran con él.

Y el programa en línea #Gentedespierta, dio con su autor, Baltazar de 19 años, vecino de la comuna de Ñuñoa.

"Esto fue en serio, pero no pensé que tanta gente lo iba a poder hacer, mucha gente lo hizo, me hablaron como 700 personas, como 400 minas y estoy viendo cuál me cae mejor", dijo confiado.

"Me putearon un poco, pero después terminamos en buena, de hecho algunas me mandaron ejercicios de vuelta", confesó Baltazar.

El joven que estudiaba ingeniería en minas en la Universidad Federico Santa María, y que congeló debido a la pandemia, dijo que le hicieron ver críticas positivas a su publicación. "De hecho unas doce minas me dijeron ya y ¿cuándo pololeamos?, se la tomaron muy en serio", dijo.

Respecto a los motivos para buscar pareja de este modo, Baltazar dijo que "no me ha ido muy bien con las minas, me rechazaron un par de veces y la última vez me dijeron 'no quiero salir contigo nunca"".

Acá puedes ver el video: