"Usted era del comando de Piñera": la tajante respuesta de Julio César Rodríguez a Sergio Pérez por petición en plena transmisión

Una tajante respuesta obtuvo el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), Sergio Pérez, después de pedirle "por favor" al conductor de "Contigo en la Mañana", Julio César Rodríguez, que llamara al Presidente Sebastián Piñera, para acercar posiciones en medio del paro de los transportistas.

Antes de finalizar su participación en el matinal de Chilevisión de este martes, Pérez le dijo lo siguiente a Rodríguez: "Julio César, tengo que entrar a reunión de comité de crisis en este minuto, le pido disculpas, pero por favor, ayúdenos, llame al Presidente y dígale que el protocolo de acuerdo está en manos de ellos".

Fiesta de camioneros en la ruta: Gobierno anuncia "querella criminal por el artículo 318 del Código Penal" "Estamos recabando antecedentes para ver en qué lugar exactamente habrían ocurridos esos hechos", dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

"No me pida a mí Sergio que lo llame, si usted era del comando de Piñera, usted trabajó por él", le respondió de inmediato el conductor del programa.

"Y también integré el comando del candidato senador Guillier, cuando lanzamos un proyecto en el edificio del Congreso en Santiago que se llama regionalización de Chile. Ahí le dije 'senador, estoy con usted"", replicó el dirigente de los camioneros.

Ante ello, Julio César Rodríguez le aclaró su punto e insistió en su tajante respuesta: "Sergio, me refiero a que no me mande a mí a hablar con el Presidente Piñera, yo no tengo su teléfono, usted trabajó para su comando y me imagino que lo tiene. Usted es más cercano a Piñera".