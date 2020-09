"Censura y el control de la información": los motivos tras la repentina desaparición de Miguel Bosé de las redes sociales

A comienzos de la presente semana, las redes sociales del cantante español Miguel Bosé repentinamente aparecieron cerradas. Sin explicaciones previas, algunos medios españoles especularon en torno a la posibilidad de que los perfiles del artista fueron dados de baja por difundir información falsa en torno al coronavirus.

Frente a lo dicho, la respuesta de Bosé llegó a través de un comunicado difundido por Ocesa Seitrack, la agencia que lo representa. "Ante informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales", apunta el escrito.

Respecto a las redes sociales, el comunicado acusa que "ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten".

Del mismo modo se manifiesta que Bosé "no considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten".

Además, se constata que "el artista no ha sido expulsado de ninguna red social. Ha sido decisión suya no aceptar las condiciones que las rigen y dejar de pertenecer a las mismas".

Cabe recordar que durante la pandemia del coronavirus, Bosé ha enfrentado varias polémicas por difundir teorías negacionistas en torno al covid-19 o manifestarse en contra del uso de mascarillas.