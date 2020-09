Ministro Briones aclara que el sueldo mínimo aumentará en $1.500: "Corresponde a la inflación acumulada entre marzo y agosto"

En la primera Vocería Social que realizó el Gobierno, donde participó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar; la ministra del Trabajo, María José Zaldívar; y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, éste último se refirió a la propuesta de sueldo mínimo en cero pesos.

En ese punto, el titular de Hacienda indicó que el "el reajuste que estamos proponiendo, es uno tal que permita mantener el poder adquisitivo del salario mínimo, es decir que considere la inflación, es por eso que el proyecto de ley que ingresamos al Congreso, considera un aumento de 320.500 a 322.000 pesos, esos 1.500 pesos, corresponden a la inflación acumulada entre marzo -fecha del último reajuste- y agosto".

En su explicación, Briones aseguró que "desde el punto de vista de política fiscal, para nosotros no habría nada más cómodo que subir el salario mínimo en 10 o 20 mil pesos, porque con eso me ahorro todo el subsidio. Para mí eso sería una economía fantástica de recursos, pero esto no se trata de una política fantástica de recursos fiscales, lo que queremos hacer es poner esa plata fiscal para alivianarles el costo de contratación y retención a esos segmentos que hoy están muy golpeados".

Finalmente, el secretario de Estado pidió mirar el contexto de pandemia que ha golpeado fuertemente a la economía, provocando inéditos índices de desempleo. "Hoy vivimos una situación critica, a nivel de crecimiento, las proyecciones son muy negativas, vamos a tener un retroceso en torno al 6%, vamos a estar al mismo nivel que en 2017", aclaró.