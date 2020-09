Pablo Longueira termina entrevista casi a los gritos al hablar del caso SQM: "No tengo tejado de vidrio ¿te queda claro compadre?"

Pablo Longueira volvió a la política, y lo hizo con todo. El ex senador de la UDI terminó prácticamente a los gritos y muy alterado una entrevista tras ser consultado por el caso de corrupción de Soquimich que aún no se resuelve judicialmente.

En conversación con radio Cooperativa, el ex diputado y dirigente del gremialismo, aseguró visiblemente molesto que "no tengo mochilas, no tengo tejado de vidrio, métetelo en la cabeza ¿Te queda claro compadre?".

"No sigan con eso, camino por la calle con la frente en alto y las manos limpias. ¡He sido el político más honesto de Chile, compadre. No tengo mochila, compadre ¡Te quedó claro!", agregó.

Antes del abrupto final, Longueira ratificó su postura de votar Apruebo en el Plebiscito del próximo 25 de octubre y criticó a la centroderecha por la campaña del Rechazo.

"Lo que está haciendo la centroderecha me parece de una irresponsabilidad política que me ha llevado a tomar esta decisión. Yo no quería volver al mundo político, (pero) me parece una vergüenza refugiarse en el Rechazo", aseguró.

"El Rechazo es no entender lo que quiere la ciudadanía hoy día. Yo no tengo ningún temor en hacer una nueva Constitución, ninguno, muy por el contrario; me encantaría que este Plebiscito fuera un Plebiscito en que cerramos la transición chilena, eso es lo que yo quiero", agregó.