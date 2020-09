Presidente de Fedesur y polémico video de fiesta: "Los camioneros no somos así, no hacemos eso"

El presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, se refirió este martes al polémico video en que se ve a un grupo de camioneros bailando en la calle con mujeres en ropa interior.

En entrevista con CHV Noticias, el dirigente señaló que los hombres que aparecen en el registro serían de una asociación gremial del norte y que esta no sería parte de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC).

Fiesta de camioneros en la ruta: Gobierno anuncia "querella criminal por el artículo 318 del Código Penal" "Estamos recabando antecedentes para ver en qué lugar exactamente habrían ocurridos esos hechos", dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

Villagrán afirmó además que no tenía certeza de la veracidad del registro, señalando que "la verdad es que me quedó la duda porque los camioneros no somos así, no hacemos eso, puede ser hasta una noticia falsa".

"Estamos haciendo las averiguaciones correspondientes y, si fuera así, nosotros le vamos a pedir a su presidente que tome las medidas que corresponden porque una cosa así hay que sancionarla. Los camioneros somos gente de trabajo, no somos lo que se muestra en ese video. Puede ser un video falso", manifestó.

Insólito video denuncia fiesta de camioneros con mujeres en ropa interior en pleno toque de queda En el video se ven botellas de alcohol mientras un grupo de choferes baila en plena carretera, mientras en algunas ciudades ya reportan desabastecimiento.

El dirigente aseguró además que en caso de ser realmente una fiesta organizada por camioneros, "eso significa expulsión de la asociación gremial".

"Si es verdad, yo que pertenezco a esta otra confederación, pido las disculpas que corresponden", remató.