Tras 9 años del accidente: hermanos de Felipe Camiroaga lanzan emprendimientos

La vida para Daniel Bontempi Fernández no ha sido fácil, español de nacimiento, impulsado por su hermano Felipe, decidió venirse a Chile, donde se desempeña como piloto comercial. Después del fallecimiento del animador de TVN en 2011 Daniel tomó un rol preponderante en el proceso más doloroso para la familia, en el proceso posterior a la tragedia. Luego se quedó en el país a pesar de la pérdida y hoy, se aventura con un emprendimiento.

En gran parte, impulsado por la inestabilidad del trabajo en las líneas aéreas. Soledad Camiroaga, otra de las hermanas del recordado rostro, lanzó su emprendimiento de venta de empanadas en horno de barro, que cocina en la casa que el rostro tenía en Colina. Mientras que en España, Paola su hermana actriz que vino de invitada a "Animal nocturno" y que hizo un discurso en el funeral del animador, acaba determinar de rodar la película "Glow and darkness", mientras que Andrea, la menor y más desconocida del clan, lanzó el blog Temiendolomejor, donde reflexiona sobre el género y las oportunidades, desde una mirada optimista.

Sobre su iniciativa que es una empresa de grúas para autos, Daniel cuenta que "Antes de iniciar mi carrera de piloto comercial, estudié dos años de ingeniería mecánica y finalmente terminé un grado técnico de mecánica automotriz en Estados Unidos. A lo largo de mi vida he estado relacionado con los autos, sobretodo con los modelo clásicos de antaño de 30-40 años atrás, para mí es un hobbie recuperarlos y dejarlos como nuevos", explica detallando que "Muchas veces me ha tocado trasladar autos para llevarlos al taller y surge la necesidad de contar con un buen servicio de grúas, que traten a tu auto como si fuera propio y con precios adecuados". Así nació "Tugrua" (@tugrua.cl) que realiza servicios de traslado de vehículos y de asistencia en caso de emergencias o panne.

El hermano del rostro de "Buenos días a todos", a 9 años de la tragedia de Juan Fernández lo recuerda.

– Felipe fue un puntal importante para que te vinieras a Chile. Cómo le recuerdas hoy?

"Al Feli lo echamos mucho de menos, pasar los fines de semana con él, los asaditos y también los hobbies que compartíamos, entre ellos, los autos.

Además recuerda su llegada al país. "Cuando llegué a Chile, él me recibió en su casa y vivimos los primeros años juntos en Colina, lleno de recuerdos y aventuras. Feli era un gran hermano, amante de sus animales, su casa era un punto de unión para amistades y familia", dice agregando que "Al Feli lo recuerdo también como el mejor animador de la televisión chilena, capaz de opinar y poner los puntos sobre la mesa a quien fuera si es que le parecía que lo que se estaba haciendo no era justo. Fue un valiente y no tuvo temor alguno en seguir sus convicciones. Comunicadores como él, hacen falta hoy en Chile".

Bontempi valora además el cariño de la gente que sigue intacto a pesar de los años. "Después de casi 10 años del accidente es increíble ver tantas muestras de cariño, la gente lo recuerda y lo quiere como si no hubiese pasado el tiempo. El Feli dejó huellas en muchas personas y eso se debe a que fue una persona íntegra, honesta, leal, capaz de informar y también de entretener", reflexiona añadiendo que "No dejas de sorprenderte que en cada una de las circunstancias que nos da la vida, el Feli aparece representado con mucho cariño y amor, lo cual agradezco profundamente porque nos revive la tremenda persona que fue y que el recuerdo de sus valores y sus principios permanecen aún activos en muchas chilenas y chilenos".