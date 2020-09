"Actitud matonesca de la oposición": En RN condenaron la acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez

Para nada de contentos quedaron en la bancada de parlamentarios de Renovación Nacional luego que la Democracia Cristiana anunciara una acusación constitucional en contra del ministro del Interior y Seguridad, Víctor Pérez, en el marco del paro de camioneros.

El presidente de bancada de RN, el diputado Sebastián Torrealba aseguró que la iniciativa de la oposición no es más una “actitud matonesca”, porque “el gobierno lo que ha hecho es dialogar y llegar a acuerdos con los trabajadores del país, que hoy día están viviendo una situación compleja que se da porque hay una agenda de seguridad que no ha avanzado, y no le permite a los transportistas trabajar con seguridad, ese es el problema”

Torrealba agregó que “la oposición ha bloqueado a agenda de seguridad. Hasta el momento han sido cómplices pasivos de la violencia del país. La forma de resolver los problemas es dialogando y no con aprovechamiento político, y menos con este show que quieren levantar. Tenemos que solucionarle los problemas a los transportistas para asegurar la línea de abastecimiento y ellos puedan trabajar de manera segura”.

En tanto, el diputado Cristóbal Urruticoechea también rechazó la acusación en contra del titular de Interior manifestando que es “totalmente improcedente (…), toda vez que no se dan los supuestos jurídicos necesario para que una iniciativa de esta naturaleza pueda prosperar”.

"A mi juicio no se configura la causal de notable abandono de deberes que alegan los diputados impulsores de dicha acusación y su objetivo es simplemente presionar y obligar al gobierno para que se adopten las medidas que agradan a su sector", agregó Urruticoechea.

Por último señaló que "no hay que olvidar el por qué hoy día los camioneros están desplegados en una manifestación pacífica a lo largo de Chile, y esto es por consecuencia del terrorismo, violencia y delincuencia que estamos viviendo en las regiones del Bíobio y La Araucanía".