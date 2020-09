Ola de sismos diarios de más de 5 grados en la Antártida chilena: antes se siente un ruido fuerte que extraña a los expertos

A sólo 63 kilómetros al este de la base Arturo Prat en la Antártida se registró un nuevo sismo de magnitud 5.2 en la escala de Richter -5.4 según el boletín de sismicidad de Washington- a las 06.56 horas de ayer. A pocos minutos de ocurrido el evento, el Shoa descartó que existiera riesgo de tsunami para las costas de las islas Shetland del Sur.

Este nuevo movimiento telúrico se suma a los registrados durante el fin de semana pasado en las proximidades de la isla Rey Jorge, uno de los cuales alcanzó los 5,1 grados y cuyo epicentro fue cerca del estrecho de Bransfield, a escasa profundidad, a unos 30 km de la base Profesor Julio Escudero.

Pese a que estos eventos no son ajenos a la Antártida, el gobernador marítimo de Bahía Fildes, comandante Alejandro Valenzuela, confirma que desde el viernes pasado han sentido movimientos continuos que, en su mayoría, se producen temprano, lo que no deja de llamar la atención de quienes trabajan en el continente austral. “Para nosotros no es extraño que existan temblores, lo que sí nos llama la atención es que los sismos sean recurrentes, a diario y que ocurran más o menos en los mismos horarios; prácticamente estamos levantándonos con los sismos más fuertes que han sido de 5.2 o 5.3, en estos últimos cuatro días”, relata.

Precisa que primero se escucha un ruido que dura de 20 a 30 segundos y que luego es acompañado por un movimiento de corta duración, pero claramente perceptible para ellos. “Es más ruido que otra cosa y termina con un movimiento final rápido, corto y un poco más fuerte”. Por último, afirma que no han registrado daños materiales ni caídas a causa de estos sismos y que se han mantenido en contacto permanente con pares de otras bases.

Se movieron las camas y arreció el viento en la base chilena: alarma por ola de sismos en la Antártida A 62 kilómetros de la Base Arturo Prat se produjo el sismo 5,1 que fue parte de una seguidilla de movimientos que afectaron a las instalaciones antárticas de Chile, Argentina y Uruguay.

NO ES UNA SITUACIÓN ANÓMALA

“No es extraño que haya ocurrido este evento, ya que en los últimos cinco años, en esa región, han ocurrido, a lo menos, ocho eventos con magnitud 4 o 5. No es anómalo, lo que pasa es que existe una zona de subducción como la que tenemos en la zona central de Chile”, puntualiza el doctor Jaime Campos, especialista en Sismología y director del Programa de Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile.

Para el geólogo antártico y académico de la Universidad de Chile, doctor Francisco Hervé, a partir de este acontecimiento se podría deducir que “los sismos estarían relacionados al proceso de generación del estrecho de Bransfield, que es un rasgo tectónico activo de la región, como lo muestra además el hecho de existir en él volcanes activos (isla Decepción) y volcanes jóvenes (isla Pingüino), este último bastante cercano a la isla Rey Jorge, donde está la estación argentina y la base Frei también”.

Todos los eventos sísmicos que alcanzan o superan los 5 grados en la escala de Richter son detectados por la Red Mundial que está instalada lejos de Antártica y que forman parte de un sistema de monitoreo que se encuentra en Estados Unidos. En tanto, el director del Instituto Antártico Chileno, doctor Marcelo Leppe Cartes, sostiene que “a pesar de que los movimientos telúricos representan una constante natural en el Bransfield, no debemos olvidar los eventos de los años sesenta en isla Decepción, que nos obligan a promover el uso de los más avanzados métodos e instrumentos para realizar una vigilancia constante sumado a ciencia de la más alta calidad. Por ello, nos encontramos evaluando las alianzas que nos permitan densificar los sensores en Antártica”.