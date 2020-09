Directora de Igualdad de Género U. de Chile por violencia contra la mujer: "No entiendo cómo seguimos replicando un sistema ineficaz"

De acuerdo con datos de la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer, las mujeres que reconocen haber sido víctimas de violencia en el espacio educacional en algún minuto de su vida, pasaron de 14,7% a 18,9%. Y en la misma línea, quien manifestaron haber sido violentadas en el mismo contexto en los últimos 12 meses, variaron de 1% a 1,2%.

Y esas cifras coinciden con lo que declaran miembros de la Universidad de Chile. El 15% de los consultados confirma haber sido víctima de acoso o abuso durante su trayectoria académica, según lo señalado a este medio por la directora de Igualdad de Género del plantel, Carmen Andrade. Eso sí, en la casa de estudios, a diferencia de la realidad nacional, han aumentado las denuncias, de la manos con "reconocer esas situaciones de abuso".

U. de Chile inició segunda campaña contra la violencia de género y el acoso sexual "Chile se cansó de los abusos. ¿Y la Chile?". Ese es el llamado de la nueva campaña contra el acoso de la Dirección de Igualdad de Género.

Por eso en el recinto son esenciales las campañas que se realizan a fin de que los estudiantes, profesores y funcionarios, conozcan respecto de los mecanismo existentes y sepan que disponen de asesorías, acompañamientos y de una fiscalía que investiga las denuncias. "Nosotros contratamos especialistas en género y derechos humanos, porque antes las investigaciones las hacían personas que no tenía formación en materia de género. Y nosotros somos radicales en esto, no se puede entregar atención si no está a cargo de especialistas", comentó.

Avances en pro de la mujer

El que hoy exista un rechazo generalizado de las conductas de acoso, aseveró Andrade, es fundamental, ya que conforma una comunidad mucho más alerta. Aquello les ha permitido trabajar con hombres agresores, quienes incluso se han acercado intentando erradicar varias conductas.

Carmen Andrade lleva años trabajando por los derechos de la mujeres, por eso, no desconoce que tanto en la U. de Chile como a nivel país se ha avanzado. Sin embargo, planteó que cuando se mira lo que se ha hecho en relación al problema, "estamos absolutamente al debe".

"No tenemos, todavía, una ley integral de violencia. Y tampoco hemos logrado que el despliegue de la política deje de depender de la denuncia. No entiendo cómo seguimos replicando un sistema ineficaz", enfatizó.